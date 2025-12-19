  • 24° C
Viral

Menopausia sin miedo: consejos prácticos para sentirte mejor ante los cambios físicos y emocionales

Sigue estas recomendaciones para afrontar esta etapa de manera equilibrada, cuidando la salud física y emocional mientras mejora tu calidad de vida

Dic. 19, 2025
Esta etapa de la transición hormonal marca un periodo de cambio importante en la vida de las mujeres
La menopausia representa una etapa de transición significativa en la vida de las mujeres, acompañada de cambios físicos, emocionales y hormonales que pueden generar miedo, ansiedad o sensación de inseguridad. Muchas mujeres experimentan una nueva percepción de vulnerabilidad frente a situaciones cotidianas, tareas simples o incluso frente a su propio cuerpo. Este miedo no siempre tiene una forma definida, puede manifestarse como temor al cambio físico, al deterioro, a no estar a la altura de los desafíos o a sentirse desplazada socialmente.

La forma en que se vive depende en gran medida del apoyo, las estrategias de afrontamiento y la conciencia emocional que se adopte. La neurociencia del bienestar muestra que la manera de abordar estos miedos influye directamente en la regulación hormonal y en la salud física y mental.

imagen-cuerpo

CÓMO AFECTA EL MIEDO SOSTENIDO EN ESTA ETAPA

El miedo es una emoción primaria que activa el sistema límbico y provoca la liberación de hormonas del estrés como cortisol y adrenalina. Durante la menopausia, los cambios en neurotransmisores clave como serotonina y dopamina afectan la regulación emocional y pueden intensificar la ansiedad o la irritabilidad. Esta sensibilidad aumenta la percepción de amenaza frente a situaciones que antes resultaban manejables.

Cuando esta respuesta se mantiene en el tiempo, no solo afecta el estado emocional, sino también la producción de hormonas sexuales, como estrógenos y progesterona, aumentando la fatiga, alteraciones del sueño, cambios de peso y desequilibrio emocional. Por ello, aprender a manejar estas emociones es fundamental para mantener la salud física y mental durante la transición menopáusica.

CELEBRAR LOS LOGROS COMO HERRAMIENTA TERAPÉUTICA

Una estrategia efectiva para afrontar la menopausia consiste en celebrar los logros, incluso los más pequeños. Este tipo de microcelebraciones activa circuitos de recompensa en el cerebro, liberando dopamina, oxitocina y serotonina, lo que ayuda a reducir el cortisol y a generar bienestar.

Algunos métodos prácticos incluyen:

  1. Reconocer diariamente tres logros, por simples que sean, para fortalecer la confianza y la autoeficacia.
  2. Incorporar rituales de gratitud en la rutina, como disfrutar de un café, realizar ejercicios de respiración o tomarse un momento de calma consciente.
  3. Usar el cuerpo como herramienta de celebración, a través del baile, estiramientos, caminatas o escuchar música que genere emoción positiva.
  4. Valorar el esfuerzo propio, no solo los resultados, y cambiar la narrativa interna hacia frases más amables como "estoy haciendo lo que puedo".
  5. Compartir avances y experiencias con otras mujeres que atraviesan la misma etapa, reforzando la sensación de pertenencia y seguridad.
  6. Nombrar la menopausia como una transición, no como una pérdida, para reconectar con la propia energía y ritmo vital.

RECURSOS Y ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL

Existen recursos que ayudan a profundizar en la comprensión y gestión de las emociones durante esta etapa. Por ejemplo, el libro Abiertos a sentir del Dr. Sergi Rufi ofrece herramientas para reconocer, nombrar y atravesar el miedo de manera consciente, enseñando que no se trata de eliminar la emoción, sino de aprender a convivir con ella sin perder el equilibrio personal.

Incorporar estrategias de bienestar emocional, celebrar los logros cotidianos y buscar apoyo de manera activa, permite que las mujeres vivan la menopausia con mayor seguridad, calma y confianza, reduciendo los efectos del estrés sostenido y reconectando con su propio bienestar físico y mental.

Fernanda Rodríguez
