Medallista olímpico confiesa infidelidad en vivo tras ganar bronce en Invierno 2026

El noruego Sturla Holm Laegreid aseguró que, aunque ganó una medalla olímpica, siente que perdió algo aún más valioso

Feb. 10, 2026
El atleta rompió en llanto frente a las cámaras.
El biatleta noruego Sturla Holm Laegreid sorprendió al público luego de conquistar la medalla de bronce en la prueba individual de biatlón en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, al confesar en plena transmisión en vivo que fue infiel a su pareja.

Lo que debía ser un momento de celebración deportiva terminó convirtiéndose en una declaración íntima que rápidamente se volvió viral. Visiblemente conmovido ante la televisión pública de Noruega, el atleta dedicó su logro al "amor de su vida", aunque reveló que actualmente están separados debido a un error que cometió.

"Quiero compartir esta medalla con alguien que quizá no me haya visto hoy. Hace medio año conocía al amor de mi vida, la persona más bella del mundo. Y hace tres meses cometí mi mayor error y la engañé", expresó Laegreid frente a las cámaras.

El medallista detalló que apenas una semana antes le había confesado la infidelidad a su pareja, lo que ha convertido los últimos días en "las peores semanas" de su vida. También aseguró que, aunque ganó una medalla olímpica, siente que perdió algo aún más valioso.

SIGUE TENIENDO "SOLO OJOS PARA ELLA"

"Tuve una medalla de oro en mi vida", agregó el deportista, dejando entrever que su relación era lo más importante para él. Reconoció que posiblemente muchas personas lo verán de manera distinta tras su confesión, pero afirmó que sigue teniendo "solo ojos para ella".

Las declaraciones del atleta noruego no tardaron en generar una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos valoraron su sinceridad, muchos usuarios criticaron el momento elegido para hacer pública la confesión y cuestionaron sus palabras.

"Imagínate si no fuera el amor de su vida", escribió una internauta, ironizando sobre el discurso del medallista.

Así, lo que comenzó como una jornada histórica para el biatlón noruego terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

