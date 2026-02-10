"Vamos a atacar muy fuerte": Donald Trump lanza amenaza directa contra el narcotráfico

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a endurecer su discurso contra el narcotráfico y aseguró que su gobierno está listo para lanzar ataques militares "muy fuertes" contra objetivos terrestres en América Latina. La advertencia forma parte de su estrategia para frenar el ingreso de drogas ilegales a territorio estadounidense, particularmente el fentanilo.

CAMBIO DE ESTRATEGIA: AHORA LOS ATAQUES SERÁN EN TIERRA

Durante una entrevista con Fox Business, Trump explicó que su administración decidió comenzar la ofensiva contra el narcotráfico en mar abierto, atacando embarcaciones en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, para evitar que los traficantes escaparan por rutas marítimas.

"Ahora los vamos a atacar en tierra. Los vamos a atacar muy fuerte en tierra", declaró el mandatario, sin precisar qué países ni qué zonas específicas serían objetivo de estas acciones militares.

RESULTADOS QUE GENERAN DUDAS

Trump afirmó que los operativos marítimos han permitido reducir la entrada de fentanilo y otras drogas en aproximadamente 33 por ciento. De acuerdo con sus cifras, desde septiembre pasado se han realizado al menos 27 ataques militares, con un saldo de alrededor de 130 presuntos narcotraficantes muertos.

No obstante, estas afirmaciones han sido cuestionadas por distintas agencias de seguridad de Estados Unidos, las cuales señalan que la mayor parte del fentanilo no ingresa por vía marítima, sino a través de la frontera terrestre con México. Además, hasta ahora no se han presentado pruebas claras que confirmen que los cargamentos destruidos correspondan directamente a esta droga.

TENSIONES CON MÉXICO Y POSTURA DE SHEINBAUM

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha insistido en que combatirá con mano dura el tráfico de estupefacientes y ha reiterado su disposición a utilizar al ejército estadounidense para enfrentar a los cárteles.

Ante estas declaraciones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado cualquier intervención militar extranjera, subrayando que México es un país soberano y que su gobierno apuesta por una estrategia basada en la cooperación y soluciones pacíficas.

SEGURIDAD NACIONAL COMO ARGUMENTO

Trump y miembros de su gabinete han reiterado en los últimos días que Washington no dudará en usar su poderío militar para proteger lo que consideran una amenaza directa a la seguridad nacional. En ese contexto, los cárteles del narcotráfico, especialmente los vinculados al tráfico de fentanilo, han sido colocados como uno de los principales enemigos a combatir.

Las declaraciones del presidente reavivan el debate internacional sobre los límites de la cooperación en materia de seguridad y el riesgo de una escalada militar en la lucha contra el narcotráfico.