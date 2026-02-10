Se requiere más participación femenina en la ciencia: solo tres de cada diez estudiantes STEM son mujeres

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El 11 de febrero de 2026, la Unesco conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con un mensaje claro: la brecha de género en las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y en inteligencia artificial (IA) sigue siendo profunda y urgente de atender.

Actualmente, solo alrededor del 35 por ciento del estudiantado en carreras STEM son mujeres, según datos de ONU Mujeres. A nivel global, menos de un tercio del personal investigador es femenino, de acuerdo con la Unesco.

En campos de vanguardia como la inteligencia artificial, la desigualdad es aún mayor: distintos informes internacionales estiman que apenas una de cada cinco personas especialistas en IA es mujer.

UNA BRECHA QUE LIMITA LA INNOVACIÓN Y PROFUNDIZA DESIGUALDADES

La baja participación femenina en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas no es solo una cuestión de representación. Impacta directamente en la calidad y el enfoque de la innovación.

Cuando los equipos que desarrollan algoritmos, soluciones digitales o modelos predictivos carecen de diversidad, aumentan los riesgos de sesgos que pueden reproducir estereotipos o excluir a determinados grupos.

La edición 2026 pone el foco en la necesidad de articular la inteligencia artificial, las ciencias sociales, las STEM y el sistema financiero para construir un futuro más inclusivo. Sin políticas públicas con perspectiva de género y sin inversión en educación científica para niñas y jóvenes, la transformación digital podría ampliar aún más las desigualdades existentes.

CERRAR LA BRECHA STEM: CLAVE PARA LA AGENDA 2030

La igualdad de género es un pilar de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Incrementar la participación de mujeres en STEM e IA no solo impulsa el crecimiento económico, también fortalece la investigación, la innovación y la competitividad de los países.

Reducir la brecha significa garantizar acceso equitativo a educación de calidad, eliminar estereotipos desde edades tempranas y financiar proyectos liderados por mujeres. La ciencia del futuro será inclusiva o no será.