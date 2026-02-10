  • 24° C
Se requiere más participación femenina en la ciencia: solo tres de cada diez estudiantes STEM son mujeres

Este 11 de febrero se conmemora el Día de la Mujer y la Niña en la ciencia con un mensaje que busca igualdad

Feb. 10, 2026
La participación femenina en la ciencia puede impactar la calidad.
El 11 de febrero de 2026, la Unesco conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con un mensaje claro: la brecha de género en las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y en inteligencia artificial (IA) sigue siendo profunda y urgente de atender.

Actualmente, solo alrededor del 35 por ciento del estudiantado en carreras STEM son mujeres, según datos de ONU Mujeres. A nivel global, menos de un tercio del personal investigador es femenino, de acuerdo con la Unesco.

En campos de vanguardia como la inteligencia artificial, la desigualdad es aún mayor: distintos informes internacionales estiman que apenas una de cada cinco personas especialistas en IA es mujer.

imagen-cuerpo

UNA BRECHA QUE LIMITA LA INNOVACIÓN Y PROFUNDIZA DESIGUALDADES

La baja participación femenina en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas no es solo una cuestión de representación. Impacta directamente en la calidad y el enfoque de la innovación.

Cuando los equipos que desarrollan algoritmos, soluciones digitales o modelos predictivos carecen de diversidad, aumentan los riesgos de sesgos que pueden reproducir estereotipos o excluir a determinados grupos.

La edición 2026 pone el foco en la necesidad de articular la inteligencia artificial, las ciencias sociales, las STEM y el sistema financiero para construir un futuro más inclusivo. Sin políticas públicas con perspectiva de género y sin inversión en educación científica para niñas y jóvenes, la transformación digital podría ampliar aún más las desigualdades existentes.

imagen-cuerpo

CERRAR LA BRECHA STEM: CLAVE PARA LA AGENDA 2030

La igualdad de género es un pilar de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Incrementar la participación de mujeres en STEM e IA no solo impulsa el crecimiento económico, también fortalece la investigación, la innovación y la competitividad de los países.

Reducir la brecha significa garantizar acceso equitativo a educación de calidad, eliminar estereotipos desde edades tempranas y financiar proyectos liderados por mujeres. La ciencia del futuro será inclusiva o no será.

César Leyva
