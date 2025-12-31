  • 24° C
Viral

¿Me pagan doble o triple si trabajo el 1 de enero de 2026?

La ley marca una paga extra para quienes deben presentarse a laborar en una fecha festiva reconocida a nivel nacional

Dic. 31, 2025
Información basada en lo establecido por la Ley Federal del Trabajo vigente en México

Esta duda es común cada fin de año, especialmente entre quienes laboran en sectores donde las actividades no se detienen, como servicios, comercio o salud.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el 1 de enero está considerado como un día de descanso obligatorio en todo el país, por lo que existen reglas claras sobre cómo debe pagarse si se labora en esa fecha.

La Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 74 que el primer día del año es un descanso obligatorio para los trabajadores en México. Esto significa que, en principio, no se debe laborar, a menos que exista un acuerdo previo entre el empleado y el empleador por la naturaleza del trabajo.

Es importante aclarar que esta disposición aplica en toda la República Mexicana para quienes se rigen bajo la legislación laboral federal, es decir, trabajadores formales con contrato.

¿PAGO DOBLE O TRIPLE SI TRABAJAS ESE DÍA?

Si un trabajador presta sus servicios el 1 de enero, la ley señala que debe recibir su salario normal del día más un pago adicional equivalente al doble de su sueldo diario. En la práctica, esto se traduce en un pago triple por ese día trabajado.

Por ejemplo, si una persona gana un salario diario de 300 pesos, al trabajar el 1 de enero debería recibir un total de 900 pesos. Este pago no es un bono ni un apoyo extra, sino un derecho laboral establecido por la ley.

QUÉ HACER SI NO RESPETAN ESTE DERECHO

En caso de que el empleador no cumpla con el pago correspondiente, el trabajador puede acudir a instancias como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo o al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para recibir orientación y, si es necesario, presentar una queja.

Es importante no confundir esta fecha con el 31 de diciembre, ya que ese día no está considerado como descanso obligatorio y, salvo acuerdos internos, se paga como un día laboral normal.

Fernanda Rodríguez
