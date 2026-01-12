Mattel revela a la primera Barbie autista: todos los detalles

Mattel, en colaboración con la Red de Autodefensa del Autismo (ASAN, por sus siglas en inglés), anunció este lunes 12 de enero el lanzamiento de la primera Barbie autista. La compañía destacó que la muñeca fue creada con base en la conexión y la comprensión, buscando reflejar experiencias que puedan identificarse las personas dentro del espectro autista.

La muñeca forma parte de la colección Barbie Fashionistas y tiene como objetivo ofrecer una mirada más inclusiva, invitando a que más niños se vean representados y promoviendo la comprensión de la diversidad de experiencias sensoriales y sociales.

DISEÑO PENSADO EN LA INCLUSIÓN

El diseño de la Barbie autista incluye articulaciones en codos y muñecas, lo que permite una mayor movilidad y estimulación durante el juego, así como un procesamiento sensorial más realista. La muñeca tiene una mirada ligeramente desviada, en referencia a la forma en que algunas personas evitan el contacto visual directo.

Entre sus accesorios destaca un fidget spinner, que ayuda a reducir el estrés y mejorar la concentración, y unos auriculares rosas con cancelación de ruido para disminuir la sobrecarga sensorial. Además, incluye una tableta AAC (Comunicación Aumentativa y Alternativa), que facilita la comunicación a través de símbolos visuales o voces sintetizadas. Su vestimenta sigue una moda sensorial, diseñada para minimizar el contacto de las telas con la piel y brindar comodidad.

FECHA DE LANZAMIENTO Y PRECIO

Se espera que la muñeca llegue a tiendas como Walmart México, Amazon y Coppel en julio de 2026, con un precio aproximado de 11.87 dólares estadounidenses, lo que en México puede equivaler a entre 213 y 330 pesos, precio habitual de la línea Barbie Fashionistas.

RECEPCIÓN POR PARTE DEL PÚBLICO

La presentación de la Barbie autista fue recibida con entusiasmo por usuarios y familias, quienes destacaron la importancia de verse reflejados en los juguetes. En redes sociales, la comunidad autista y padres compartieron su emoción por la "representación auténtica" de experiencias sensoriales y de comunicación:

"Como madre autista de una hija no verbal, ¡esto es literalmente todo lo que podríamos haber pedido!"

"¡Qué emoción ver esta representación! ¡Qué bueno ver una Barbie que me representa a mí y a muchas otras!"

"Mi hija crece en un mundo donde Barbie reconoce sus diferencias y las empodera".

INCLUSIÓN DENTRO DE LA LÍNEA BARBIE

Este modelo se suma a la línea de muñecas que promueve la diversidad y visibiliza diferentes realidades. La colección incluye muñecas con variados tonos de piel, tipos de cuerpo, texturas de cabello, así como modelos con condiciones físicas o de salud, como muñecas con síndrome de Down, diabetes tipo 1, prótesis y sillas de ruedas.

Con esta iniciativa, Mattel refuerza su compromiso por la inclusión, fomentando que todos los niños puedan verse reflejados en sus juguetes y promoviendo una educación más empática desde la infancia.