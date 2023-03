Madre soltera se opera para no tener más hijos; conoce a hombre y se arrepiente

Una tiktoker que suele contar historias que le envían sus seguidores, narró como Diana, una madre soltera, le contó que una de las peores decisiones que había tomado era operarse para no tener más hijos.

Se trata de la usuaria Lauren Luciana, quien cuenta que la mujer se arrepintió de operarse a los 21 años, cuando se separó de su entonces pareja, pero que no miró a futuro y sus consecuencias.

Contó que su seguidora quedó embarazada a siendo una adolescente de 15 años, algo que decepcionó a sus papás, por lo que optó por irse a vivir con el padre de su pequeño.

Sin embargo, cuando el pequeño alcanzó los cinco años, la pareja se separó, pues se aburrieron de la relación, se cansaron y cada quien deseaba vivir su vida, por lo que Diana y su novio se separaron.

Entonces, dijo Luciana, Diana tenía 21 años, por lo que decidió operarse para no tener más hijos, pues pensó que era lo correcto; además, ya tenía un hijo.

No obstante, la vida le jugó una mala pasada, porque justo nueve meses después, señala Luciana, la mujer conoció a un hombre y se enamoró.

La relación fue muy bella, refiere, tanto, que olvidó contarle al sujeto el "pequeño detalle" de que no podía tener hijos, sino que empezó a mentirle para no perderlo.

"Yo no le dije que estaba operada para no tener más hijo, sino que le dije que yo planificaba porque él no estaba de acuerdo con las mujeres que se operaban", expuso.

El romance duró seis años, hasta que un día la pareja de Diana le preguntó si ya podía dejar de planificar y embarazarse, por lo que, sin más salida, decidió contarle la verdad.

Al escuchar la revelación, el hombre decidió romper con ella, y no tanto por ocultarle lo de su operación, sino que por años le estuvo mintiendo.

"Fue el peor día de mi vida, porque perdí al amor de mi vida, él se enojó por cómo le había mentido y entendí que le oculté algo demasiado importante para él, pero ya era muy tarde", explicó la historia de Diana.

Sin embargo, lo que parecía una catástrofe, terminó de modo inesperado, porque a tres meses de la separación, él le pidió volver, pues la amaba más que tener a un hijo.

Tuvieron que pasar nueve años para que en el hombre creciera la necesidad de ser padre, por lo que buscaron revertir la cirugía de Diana, pero como era muy cara, optaron por seguir intentando hasta lograr un milagro.

Finalmente, Luciana explicó a sus seguidores que la protagonista de la historia le pidió que aconsejara a las mujeres que pensaban operarse, que lo pensaran bien, pues era una decisión de suma importancia, que podría definir la familia a futuro.