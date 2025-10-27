Los Simpson llegan a Fortnite: estas son las skins y cosméticos que aterrizan en el Battle Royale

La famosa familia amarilla de Springfield está a punto de invadir el universo de Fortnite. La nueva minitemporada temática de Los Simpson comenzará este sábado 1 de noviembre de 2025, y ya se han filtrado las primeras imágenes con las skins y accesorios que estarán disponibles tanto en el Pase de Batalla como en la tienda del juego.

LAS NUEVAS SKINS DE LOS SIMPSON EN FORTNITE

Una filtración reciente de un artwork oficial reveló los personajes que llegarán a Fortnite durante esta colaboración con Los Simpson. Entre los más destacados se encuentran Homer, Marge y Ned Flanders, quienes formarán parte del mini Pase de Batalla, mientras que Bart, Lisa, Krusty y Moe estarán disponibles en la tienda diaria.

El mini Pase de Batalla incluirá las siguientes skins y objetos:

Homer Simpson

Marge Simpson

Ned Flanders

Banano estilo " Los Simpson "

" Palito de Pescado con el pez de tres ojos

Cada uno de estos personajes contará con accesorios inspirados en la serie. Por ejemplo, el pico de Marge será una aspiradora, mientras que el de Homer combinará su clásico mando a distancia con el martillo automático que inventa en uno de los episodios más recordados.

SKINS EXCLUSIVAS DE LA TIENDA

Además del contenido del Pase de Batalla, otros personajes emblemáticos estarán disponibles en la tienda diaria de Fortnite:

Bart Simpson

Lisa Simpson

Krusty el Payaso

Moe Szyslak

Los diseños mantienen la esencia visual de los personajes originales, aunque Epic Games realizó algunos ajustes para que encajaran con las proporciones y las mecánicas del juego. En el caso de Homer, se le ha dado una silueta ligeramente más alta y estilizada, mientras que Bart y Lisa aparecerán utilizando robots como monturas, similar a la forma en que se adaptó a Morty de Rick y Morty en su colaboración anterior.

FECHA Y HORARIOS DE LANZAMIENTO

La minitemporada de Los Simpson en Fortnite comenzará el sábado 1 de noviembre de 2025 a las 3:30 PM (hora de España peninsular). Estos son los horarios en otros países de habla hispana:

España (Islas Canarias): 2:30 PM

Argentina, Chile y Uruguay: 11:30 AM

Bolivia, Cuba, República Dominicana y Venezuela: 10:30 AM

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 9:30 AM

México (CDMX), Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 8:30 AM

Para acceder a todas las novedades será necesario descargar el parche 38.00, que incluirá los nuevos personajes y elementos temáticos. Tras la actualización, Epic Games podría mantener los servidores temporalmente fuera de servicio mientras se implementan los cambios.

UNA COLABORACIÓN QUE PROMETE DIVERSIÓN Y NOSTALGIA

Con esta nueva etapa, Fortnite suma una colaboración más a su larga lista de franquicias icónicas. La llegada de Los Simpson promete llenar el battle royale de humor, referencias clásicas y nostalgia, brindando a los fans una oportunidad única de jugar e interactuar con los personajes más queridos de Springfield dentro del mundo de Epic Games.