Los 5 mejores remedios caseros para eliminar las flemas de forma natural

Desde hace décadas, los remedios caseros han sido la primera línea de defensa contra múltiples dolencias cotidianas: dolores de cabeza, resfriados, indigestiones y, por supuesto, la molesta tos con flemas.

Este síntoma es común durante infecciones respiratorias y puede aliviarse con opciones naturales que no requieren receta médica, pero ¿qué dice la ciencia al respecto?

¿POR QUÉ SE PRODUCEN LAS FLEMAS?

Se trata del moco producido en los pulmones, una sustancia necesaria para mantener las vías respiratorias húmedas y protegidas contra partículas dañinas.

Sin embargo, cuando se genera en exceso, suele ser señal de una infección, inflamación o irritación, y el cuerpo reacciona tratando de expulsarla mediante la tos.

Las flemas blancas suelen indicar un proceso viral leve, pero si son verdes, marrones o con sangre, podrían ser síntoma de algo más serio. A continuación, te presentamos cinco remedios naturales que podrían ayudarte a aliviar las flemas:

1. MIEL

La miel tiene propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias, ya que puede reducir la frecuencia y gravedad de la tos causada por infecciones respiratorias. Además, es segura para adultos y niños mayores de un año.

2. JENGIBRE

Gracias a su potente acción antibacteriana y antiinflamatoria, el jengibre se ha usado por siglos para tratar resfriados. Componentes como el gingerol ayudan a calmar la inflamación pulmonar y a disolver el moco. No obstante, puede interactuar con ciertos medicamentos, así que, si estás bajo tratamiento médico, mejor consúltalo antes.

3. HIDRATACIÓN CALIENTE

Beber líquidos calientes como infusiones, caldos o agua con limón ayuda a fluidificar el moco, facilitando su expulsión. Además, el vapor alivia la garganta y la sensación de congestión.

4. INHALACIÓN DE VAPOR

Inhalar vapor es un remedio clásico. Puedes hacerlo en la ducha o colocando agua caliente en un recipiente, cubriéndote la cabeza con una toalla y respirando profundamente. El vapor afloja el moco, lo que facilita la expectoración. Para potenciarlo, añade unas gotas de eucalipto o menta.

5. EVITAR IRRITANTES RESPIRATORIOS

No es un remedio en sí, pero sí una recomendación fundamental. Evita el humo del cigarro, el polvo, los perfumes fuertes o productos de limpieza con químicos. Estas sustancias pueden aumentar la producción de moco y dificultar la recuperación.

¿CUÁNDO CONSULTAR AL MÉDICO?

Si después de más de 10 días persisten las flemas, o si aparecen signos de alarma como fiebre, dificultad para respirar, flema con sangre o empeoramiento de otras enfermedades, lo mejor es acudir al médico.

Los remedios naturales pueden ser grandes aliados, pero no sustituyen un tratamiento médico cuando es necesario. Con precaución, atención a los síntomas y buenos hábitos, es posible aliviar las flemas de forma efectiva.