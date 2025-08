Los 3 errores más comunes al crear contenido para redes sociales y cómo evitarlos

Actualmente, el mundo de la comunicación en línea es rápido y cambiante. Lo que funcionaba hace cinco años puede que hoy ya no sea efectivo. Por esta razón, es común cometer ciertos errores al crear estrategias de contenido para redes sociales. A continuación, te mostramos los tres más frecuentes y cómo corregirlos para optimizar resultados.

NO TENER UN PÚBLICO OBJETIVO DEFINIDO

Uno de los mayores errores es crear contenido sin saber quién es el público meta. No es lo mismo crear publicaciones para una carnicería que para un salón de belleza. El público objetivo, también conocido como buyer persona o nicho, es la representación ideal de tu cliente. Definirlo con la mayor precisión posible permitirá entender mejor el tipo de contenido que se debe crear.

¿CÓMO DEFINIR TU PÚBLICO OBJETIVO?

Existen varios tipos de segmentación. La segmentación demográfica se refiere a las características físicas y sociales de una persona (edad, sexo, profesión, nivel socioeconómico, etc.). Por otro lado, la segmentación psicográfica se centra en su forma de pensar y sus motivaciones (hobbies, estilo de vida, intereses). Aunque estas segmentaciones son "hipotéticas", ayudarán a enfocar el contenido, definir el estilo de comunicación y la estrategia a seguir, para alcanzar los objetivos.

NO ESTABLECER OBJETIVOS CLAROS

Muchos emprendedores se centran únicamente en los "me gusta" y los "comentarios". Si bien esto es útil para el engagement (el nivel de interacción que tiene el usuario con tu contenido), pueden preguntarse: "Si mi video tiene 1000 'me gusta', ¿por qué no genero ventas?". Aquí es donde entran los objetivos SMART.

¿CÓMO DEFINIR UN OBJETIVO SMART?

Un objetivo SMART es:

Specific (Específico): Debe ser claro y concreto.

Measurable (Medible): Tiene que poder cuantificarse.

Attainable (Alcanzable): Debe ser realista.

Relevant (Relevante): Tiene que ser importante para el negocio.

Time-related (A tiempo): Debe tener un plazo definido.

Por ejemplo, un objetivo SMART sería: "Aumentar un 15% más de mensajes en el mes de septiembre en comparación con agosto del presente año". Este objetivo es específico, medible, alcanzable, relevante para las ventas y tiene un plazo.

NO ELEGIR EL FORMATO ADECUADO

No todo son imágenes. Limitarse a un solo formato puede dificultar el logro de objetivos. En redes sociales, existen diversos formatos, como estatus, historias, carruseles, videos y Reels. Actualmente, los videos cortos (Reels) han ganado gran popularidad debido a su dinamismo y a la inmediatez de la información que ofrecen.

¿CÓMO ELEGIR EL FORMATO CORRECTO PARA LAS PUBLICACIONES?

Para elegir el formato ideal, es donde radica la importancia de los puntos anteriores. Definir a quién va dirigido el contenido para establecer el tono de la publicación (jovial, formal, humorístico, etc.). Esto permitirá variar los formatos según el propósito:

Para conocer la opinión de los seguidores, se puede utilizar una publicación de estatus o historia.

Para anunciar una promoción, se puede usar imágenes o videos .

o . Para dar contenido de valor, un Reel puede ser el formato más adecuado, ya que permite abordar temas con mayor profundidad de manera visual y auditiva.

En resumen, aunque no hay un manual riguroso que asegure el éxito de contenido en redes sociales, es fundamental establecer una estrategia de contenido. No se trata de publicar hábito o simplemente hacerlo, sino de hacerlo con un propósito claro, acercar el contenido al público objetivo para incrementar las métricas, ventas y la reputación de la marca.