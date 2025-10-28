Las películas de terror más taquilleras de la historia

Y es que no hay nada como sentir miedo desde la comodidad del asiento, con unas palomitas en la mano y el corazón acelerado. Desde tiburones asesinos hasta payasos imposibles de olvidar, estas películas no solo rompieron récords en taquilla, sino que también marcaron época. Aquí, las cintas de terror más taquilleras de todos los tiempos.

IT (2017) — $704,242,888

La adaptación de la novela de Stephen King redefinió el terror moderno. Con la dirección de Andy Muschietti y la inolvidable interpretación de Bill Skarsgård como Pennywise, IT no solo dio pesadillas a una nueva generación, sino que también devolvió la confianza de los estudios en el terror de gran presupuesto. Visualmente impactante, nostálgica y con una historia sobre la amistad y el miedo, sigue siendo el fenómeno que cambió las reglas del juego.

El sexto sentido (1999) — $672,806,292

"Veo gente muerta". Una frase que quedó grabada en la historia del cine. La obra maestra de Night Shyamalan combina suspenso, drama y un giro final que redefinió el concepto de "plot twist". El sexto sentido no solo recaudó millones, sino que también consolidó a Bruce Willis y Haley Joel Osment en uno de los dúos más recordados del género.

Soy leyenda (2007) — $585,532,684

Will Smith solo en un Nueva York postapocalíptico. Lo que podría parecer una película de acción es, en realidad, una historia profundamente humana sobre la soledad, la supervivencia y la culpa. Soy leyenda combina elementos de terror, ciencia ficción y drama existencial, y logró conquistar al público global con una mezcla perfecta de emoción y tensión.

Guerra Mundial Z (2013) — $540,007,876

Brad Pitt persiguiendo zombis a escala mundial fue todo lo que necesitábamos en 2013. World War Z tomó un género saturado y lo llevó a otro nivel, con secuencias épicas y una narrativa que convirtió la pandemia zombie en una experiencia casi documental. Su éxito confirmó que el terror también puede tener producción de blockbuster y aun así mantener el suspenso.

Tiburón (1975) — $497,101,011

La razón por la que todavía muchos no se meten al mar. Jaws no solo definió el verano en el cine, sino que inventó el concepto de "taquillazo". Dirigida por Steven Spielberg, esta historia sobre un tiburón devorador de humanos cambió para siempre la forma de hacer (y vender) películas. A 50 años de su estreno, sigue siendo una obra maestra de tensión y ritmo.

IT: capítulo dos (2019) — $473,123,154

Dos años después del fenómeno original, los "Losers" regresaron para enfrentarse a Pennywise una última vez. IT: Chapter Two combinó nostalgia, humor y horror psicológico en una secuela que cerró el ciclo de manera épica. Aunque más introspectiva que la primera, mantuvo a las audiencias pegadas a la butaca y a los estudios felices con la taquilla.

Beetlejuice Beetlejuice (2024) — $452,000,435

Treinta y cinco años después, Tim Burton volvió a su universo más querido. Con Jenna Ortega y Michael Keaton retomando el caos sobrenatural, Beetlejuice Beetlejuice fue un éxito inmediato, mezclando lo gótico con lo pop y demostrando que el humor oscuro también puede llenar salas. Más que una secuela, fue un homenaje a una estética que solo Burton puede sostener.

El Conjuro 4: los últimos ritos (2025) — $400,000,000 (y contando)

El universo de The Conjuring parece no tener fin, y su cuarta entrega lo confirma. Los últimos ritos se perfilan como la película de terror más taquillera del año —y todavía sigue sumando. Con Vera Farmiga y Patrick Wilson de vuelta como los Warren, esta saga se mantiene como la franquicia más sólida del horror contemporáneo.