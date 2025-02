Las mejores campañas publicitarias de Coca Cola

La mundialmente famosa bebida ha representado todo un fenómeno comercial a lo largo de los años, generando comerciales emblemáticos en los medios

Por: Marcela Islas

Desde su creación en 1886, Coca-Cola no solo se ha convertido en la bebida refrescante por excelencia, sino también en un icónico símbolo cultural, gracias en gran medida a sus innovadoras campañas publicitarias.

Aunque Coca-Cola ya tenía publicidad en el siglo XIX, fue en 1904 cuando se publicó su primer anuncio en un medio impreso, marcando un hito importante. Antes de la aparición de la radio y la televisión, las revistas y periódicos eran los principales transmisores de información, lo que permitió a la marca expandir su influencia.

El primer anuncio impreso de Coca-Cola consistía en un simple eslogan: "¡Delicioso! ¡Refrescante! ¡Estimulante! ¡Vigorizante!". Para 1889, la compañía ya había comenzado a desarrollar campañas más atractivas, adaptándose a las tendencias y expectativas de los consumidores a lo largo del tiempo.

LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE COCA-COLA MÁS FAMOSAS

COCA-COLA Y LA NAVIDAD

Coca-Cola ha mantenido una relación inmejorable con la Navidad, al punto de que se le atribuye la creación de la imagen moderna de Santa Claus. La caravana de camiones navideños de Coca-Cola, introducida en la campaña "Christmas Trucks", se convirtió en un ícono navideño inolvidable.

ALWAYS COCA-COLA (SIEMPRE COCA-COLA

En los años 90, Coca-Cola lanzó una campaña con una canción pegadiza que se convirtió en un himno para toda una generación.

"COMPARTE UNA COCA-COLA"

En 2013, la marca lanzó una campaña que personalizaba cada lata con un nombre. Inicialmente lanzada en Australia, tuvo un impacto global, extendiéndose a más de 80 países y adaptándose a diferentes alfabetos. Incluso se creó una edición en braille.

COCA-COLA"PARA TODOS"

Esta publicidad de 2007 celebraba la diversidad con un mensaje inclusivo: "Para los gordos. Para los flacos. Para los altos. Para los bajos... Para todos".

"HILLTOP"

En 1971, Coca Cola lanzó un jingle "I'd Like to Buy the World a Coke", este anuncio promovía un mensaje de paz y armonía global, resonando especialmente durante la transición española hacia la democracia.

"TASTE THE FEELING"

En 2016, Coca-Cola lanzó una campaña global que animaba a los consumidores a compartir fotos con sus seres queridos disfrutando de una Coca-Cola, viralizándose en redes sociales con el hashtag #TasteTheFeeling.

Coca-Cola ha sabido mantener su relevancia a través de los años, adaptándose a los cambios sociales y tecnológicos sin perder su esencia, consolidándose como una de las marcas más influyentes en la historia de la publicidad.