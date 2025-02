Lady Uber: ¿Cómo se sanciona una denuncia falsa y por qué el caso se hizo viral?

En redes sociales el video de la mujer generó gran debate, pues los usuarios señalaron la injusticia de lo que podría ser una acusación falsa

Por: Marcela Islas

En los últimos días, se viralizó en redes sociales un video grabado por un conductor de Uber en la Ciudad de México, en el que se observa cómo una pasajera lo amenaza para que avance rápidamente.

“Apúrate. Apúrate”, repetía la usuaria, mientras el joven conductor mantenía la calma y respondía: “Perdón, pero no voy a manejar así. Perdón, señorita, yo no voy a manejar así”. Ante la negativa del conductor de acelerar en condiciones inseguras, la mujer realizó una llamada a las autoridades y afirmó ser víctima de acoso.

Durante la llamada, declaró: “Avanza o te avientas 5 años de cárcel” y posteriormente aseguró: “Estoy sobre avenida Revolución, el conductor con el que vengo me viene acosando, el conductor del Uber en donde vengo. Me viene acosando, me viene haciendo preguntas. Me dijo que estaba muy bonita y no sé qué tanto... y que si no le hacía caso no iba a avanzar con el viaje”.

Dicho video generó rápidamente gran cantidad de vistas y provocó controversia en las redes sociales, donde los internautas exigieron justicia y debatieron sobre las consecuencias de realizar una denuncia falsa.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS POR PRESENTAR UNA DENUNCIA FALSA?

De acuerdo al Código Penal Federal en México, la persona que presente una denuncia falsa ante las autoridades puede ser castigada, según lo establecido por el artículo 247, “se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y cien a trescientos días de multa” a quien “afirme un hecho falso o alterando o negando uno verdadero, o sus circunstancias sustanciales”.

USUARIOS EN REDES SOCIALES CULPAN A LEYDY GONZÁLEZ

En medio de la indignación y la búsqueda de la identidad de la pasajera, usuarios de redes sociales señalaron erróneamente a otra mujer, Leydy González, quien comenzó a recibir mensajes de odio y amenazas. Por ello, publicó un video para aclarar la situación y demostrar que no era la persona involucrada en el incidente.

“Hola, mi nombre es Leydy y subo este video porque me están confundiendo con esta persona que agredió, ofendió y maltrató al chofer del Uber”, explicó. Para probarlo, presentó una comparación de su fotografía con la captura del rostro de la pasajera y mostró su historial de viajes en Uber.

“He recibido a lo largo de todo el día miles de amenazas y mensajes que atentan contra mi seguridad. Les pido por favor que me ayuden a parar todo esto”, concluyó.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la pasajera y si el conductor ha presentado una denuncia formal en su contra.

COMENTARIOS EN REDES SOCIALES RESPECTO A LADY UBER

El video del incidente ha provocado una fuerte reacción en redes sociales, donde múltiples usuarios expresaron su indignación y preocupación por la facilidad con la que se pueden hacer acusaciones falsas. Algunos de los comentarios destacados incluyen:

“Qué horror, si así es en la calle ya me la imagino cuando haya un problema en su clínica y la mega broncota en la que los va a meter si no la corren”.

“Lo que de verdad da miedo es que ella lo hace tan naturalmente... como si ya fuera normal para ella hacer esa clase de acusaciones y recibir lo que quiere por ello o no tener consecuencias”.

“Urge una reforma a la ley para que las falsas acusaciones y la difamación tengan consecuencias y un mínimo de 3 años de cárcel sin derecho a fianza. Y más cuando haya pruebas (video/audio) como en estos casos”.

“Ojalá que @Uber_MEX inicie un proceso por acoso y hostigamiento en contra de esta y cualquier otra persona que sobrepase los límites, ya sea usuario/a o conductor/a”.

El caso sigue generando debate en redes sobre la responsabilidad de los usuarios de plataformas de transporte y las repercusiones de realizar denuncias falsas.