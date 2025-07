Lady Paso Peatonal: mujer en la CDMX agrede a policías por multa de tránsito | VIDEO

En redes se ha hecho viral la nueva Lady Paso Peatonal, una mujer que fue captada en video agrediendo verbal y físicamente a dos policías de tránsito en la CDMX. Esto debido a que los oficiales intentaban poner una multa debido a que la mujer se encontraba estacionada en un lugar prohibido, los hechos tuvieron lugar el martes 15 de julio; sin embargo, no se confirmó la ubicación.

El video que fue compartido en redes sociales rápidamente llamó la atención de los internautas, esto debido a que hace algunos días se volvió viral "Lady Racista", una mujer argentina que de igual manera agredió a un oficial que buscaba imponer una fracción. La nueva lady fue apodada así por los internautas que compartieron el video y volvieron viral este momento.

¿CÓMO OCURRIÓ LA AGRESIÓN DE LADY PASO PEATONAL?

En el video que fue captado por el propio agente, se puede observar a los dos policías registrando un vehículo que se encontraba estacionado en el paso peatonal. Los oficiales documentan el incidente y señalan que la dueña del automóvil comenzó a agredirlos para evitar la infracción.

En este momento; Lady Paso Peatonal comienza a agredir a los oficiales de tránsito, aunque no se puede observar, se escucha un golpe y esto lleva a los policías solicitar a la mujer que se calme a lo que la mujer contestó: "Cállese, pues a mí no me diga de cosas". Posteriormente; la mujer se acerca a los oficiales y busca patearlos, mientras los policías siguen grabando los hechos.

NACE "LADY PASO PEATONAL", MUJER QUE AGREDIÓ A POLICÍAS CAPITALINOS



#CDMX | Usuarios viralizaron a #LadyPasoPeatonal, una mujer que agredió a oficiales de la @SSC_CDMX que la infraccionaron por estacionarse en un lugar prohibido. pic.twitter.com/LrJw76hCyD — ¡QUÉ POCA MADRE! (@QuePocaMadre_Mx) July 16, 2025

Durante el intercambio de palabras, un hombre que parece conocer a la mujer se acerca y la separa de los oficiales, siendo un intermediario e intentando que Lady Paso Peatonal se relaje y alejándola del lugar.

MULTA POR ESTACIONARSE EN UN PASO PEATONAL

Ante el video de Lady Paso Peatonal, usuarios de redes sociales se preguntaron el monto de la multa por estacionar mal. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX), estacionar el vehículo en el paso peatonal, es una infracción que puede ser castigada con una multa de entre 10 y 20 UMA´s, esto es equivalente a mil 131.40 y 2 mil 262.80 pesos, además de la pérdida de tres puntos en la licencia.