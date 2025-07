"Lady Racista": Modelo y actriz argentina insulta a policía en CDMX; Pantene niega colaboración con ella | VIDEOS

Una mujer de origen argentino, identificada como Ximena Pichel, desató una ola de indignación en redes sociales y entre autoridades de la capital mexicana, luego de que se viralizara un video en el que lanza insultos racistas contra un agente de tránsito en la colonia Condesa, en la Ciudad de México.

El altercado ocurrió cuando el oficial intentaba colocar un inmovilizador a un automóvil Mercedes Benz mal estacionado. En ese momento, Pichel llegó al lugar y comenzó a agredir verbalmente al agente con frases como: "Odio a los negros como tú, los odio por nacos", y "No me estés insultando, pin... negro", entre otras expresiones discriminatorias.

Durante el incidente, también apareció un joven —presuntamente su hijo— quien amedrentó al oficial. A pesar de la hostilidad, el elemento de tránsito mantuvo la calma y respondió: "Si tienes dinero, ¿por qué no puedes pagar cinco pesos?".

¿QUIÉN ES XIMENA PICHEL?

Según diversos reportes, Pichel es actriz, modelo y hostess. Ha trabajado en campañas publicitarias y colaborado con medios como TV Azteca. En redes sociales, comparte frecuentemente contenido de su vida profesional y familiar. Tras el escándalo, en su cuenta de X (antes Twitter) publicó una frase que algunos usuarios interpretaron como una insinuación de arrepentimiento: "Todos erramos. Todos somos humanos. Toda historia tiene dos caras".

Pichel tiene 44 años, es madre de dos hijos y reside en México desde hace varios años. En redes sociales fue apodada como #LadyRacista, lo que provocó una ola de críticas y llamados al boicot por parte de los internautas, quienes incluso la vincularon con marcas reconocidas como Pantene. Sin embargo, la empresa negó cualquier relación comercial con ella.

"Confirmamos que la persona involucrada en el video viral no ha colaborado con Pantene, ni ha formado parte de ninguna campaña publicitaria o de influencer marketing (...) las imágenes en las redes sociales de esta persona en las que aparece en una campaña de cuidado del cabello no tienen nuestro logo ni forman parte de ninguna producción de Pantene. Tenemos total certeza de que no es contenido oficial de Pantene".

CONDENA OFICIAL

La Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos (IESIDH) de la CDMX emitió un comunicado para condenar los hechos. "El racismo es una forma de violencia que vulnera la dignidad humana y atenta contra el principio de igualdad", señaló la dependencia. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para fomentar una cultura de respeto y no discriminación.

El caso se encuentra bajo revisión, y se espera que las autoridades determinen si procederán legalmente contra Pichel por sus expresiones de odio y discriminación.

Más imágenes de #LadyRacista

Identificada como Ximena Pichel, es una mestiza argentina-mexicana.



Agredieron a un agente que intentaba ponerle una araña a su coche mal estacionado.



"Odio a los ngros como tú", gritaba mientras el marrano de su hijo hacia un live.

... pic.twitter.com/42QSzLT3Je — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) July 5, 2025