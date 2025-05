La nueva película de Mario ya tiene nombre y es lo que todos esperaban

A medida que pasa el tiempo, comienzan a surgir más detalles sobre la esperada secuela de Super Mario Bros. La película. Aunque todavía faltan algunos años para su llegada a los cines, Universal Pictures ha revelado un dato clave que ha entusiasmado a los fans: el título oficial de la nueva entrega será Super Mario World.

¿QUÉ SE ESPERA PARA LA NUEVA ENTREGA DE MARIO BROS EN EL CINE?

Desde hace un año, tanto Nintendo como Universal habían confirmado que una nueva cinta del famoso plomero estaba en producción. Sin embargo, hasta ahora no se conocían detalles sobre su trama o personajes. Todo indicaba que esta secuela buscaría ampliar el universo presentado en la primera película, pero no se había revelado más allá de eso.

La gran revelación ocurrió durante una presentación de NBCUniversal, donde se mostró la lista de próximos proyectos cinematográficos en desarrollo. Entre ellos figuraba Super Mario World, el que aparentemente es el título definitivo de la secuela, ya que aparece junto a otras películas con nombres ya confirmados como Megan 2.0, Nobody 2, Bad Guys 2 y How to Train Your Dragon. Esto sugiere que no se trata de un nombre tentativo, sino del oficial.

Este título no solo es nostálgico, sino también muy revelador. En Super Mario World debutó Yoshi, el icónico dinosaurio compañero de Mario, lo que alimenta las expectativas de que finalmente aparezca en la gran pantalla. De hecho, muchos fans ya lo anticipaban desde la primera entrega. También podría unirse Birdo, personaje que apareció en Super Mario Bros. 2, formando un interesante dúo junto a Yoshi.

Además, el juego incluye a los siete hijos de Bowser, Iggy, Morton, Lemmy, Ludwig, Roy, Wendy y Larry Koopa, así como enemigos emblemáticos como el Big Boo y una versión voladora de los Hammer Bros, conocidos como Amazing Flyin´ Hammer Brother, lo que abre un abanico de posibilidades para los nuevos personajes que podrían integrarse a la historia.

Es importante recordar que la primera película no se limitó a una sola fuente dentro del vasto universo de Mario. También incorporó elementos de juegos como Mario Kart y Donkey Kong Country, por lo que es muy probable que esta nueva entrega siga el mismo camino, combinando diversas influencias de la saga.