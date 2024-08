"Ayuda y cállate", así fue el nuevo pleito entre Gala y Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos

La segunda temporada de La Casa de los Famosos ha superado por completo las expectativas planteadas en un principio y lo anterior se debe, en su mayoría, a la personalidad de cada uno de los personajes que la integran. Dos de los que más sobresalen son Adrián Marcelo y Gala Montes, los cuales volvieron a tener un fuerte pelito en este reality.

Han pasado varios días desde que Gala Montes y Adrián Marcelo protagonizaron un duro encontronazo en La Casa de los Famosos, pues mientras el conductor y youtuber se burló de la ansiedad y depresión que ella padece, la actriz de 23 años de edad se mofó de los problemas que este tiene con las sustancias ilegales y de su polémica personalidad.

Se pensaba, entonces, que con la salida de un integrante del equipo Tierra como lo fue Luis el Potro las cosas se calmarían; sin embargo, no fue así. Gala Montes y Adrián Marcelo recientemente protagonizaron un nuevo conflicto en La Casa de los Famosos, por lo que si quieres disfrutar del video únicamente debes dar clic aquí.

ASÍ FUE EL PLEITO ENTRE GALA MONTES Y ADRIÁN MARCELO

Una vez confirmada la eliminación de Luis el Potro, los integrantes se sentaron a hablar de lo que había sucedido en el domingo de eliminación. Fue precisamente aquí en donde Gala le recriminó a Adrián Marcelo por su personalidad y las palabras que utiliza para minimizar a las demás personas, asegurando que si lo que quiere es ayudar no tiene por qué decirlo a los cuatro vientos.

"Yo no tengo que estar diciendo que soy algo como tú. ´Yo ayudo´, Ayuda y cállate. No estés diciendo que ayudas", fueron las palabras de una Gala que volvió a enfurecer ante las palabras del psicólogo y ex conductor de multimedios. Y como era de esperarse, la mayoría de los usuarios en redes sociales aplaudieron la valentía de la actriz sobre la personalidad del también youtuber.

¿ADRIÁN VS ARATH EN LA CASA DE LOS FAMOSOS?

Gala Montes no es la única participante con la que Adrián Marcelo ha tenido problemas en La Casa de los Famosos, pues detalló que hará todo lo posible por eliminar a Arath de la Torre al asegurar que le tiene lástima por la forma en cómo ha participado en este reality, mismo que puedes disfrutar las 24 horas del día a través de Vix Premium.