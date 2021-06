"Juega" con el cadáver de su bebé y publica video en Tik Tok

Algunos usuarios lo consideraron como una falta de respeto , eso no impidió que los videos se hicieran viral rápidamente ; la mujer usó un filtro de Tik Tok de payaso para hacer comedia, lo publicó con más filtros y burlas.

En un primer video que publicó lo acompaño con un mensaje que causó el enojo de sus seguidores: "esperé 8 meses para que nacieras sin latido en tu corazón".

Luego de las críticas comentó que el humor es la forma que lo usa para poder superar la pérdida de su bebé; "no es broma esto, es mi forma de supervivencia. Por favor no me critiquen, déjenme en paz.

Si bien lo que esta mujer hizo puede ser catalogado como un delito por estar manejando un cadáver, un portavoz de Tik Tok afirmó que Lexxieb no infringió ninguna norma de comunidad, tras señalar que sus videos "no son violentos ni gráficos".

A pesar de todos los comentarios negativos, la mujer siguió publicando videos en Tik Tok.