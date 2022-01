Influencer pide a sus seguidores que le paguen la renta

Las redes sociales representan poder a quien se convierte en popular, y puede convocar a que sus seguidores hagan cosas por ellos, como ayudarles a cubrir deudas.

Tal es el caso de la influencer argentina Nahir Lorenzetti, conocida como @Asadodefaso, quien pidió a sus miles de seguidores que le ayudaran a pagar la renta del mes, so pena de que, en caso de no hacerlo, no subiría más videos suyos a sus cuentas de YouTube e Instagram.