¡Impactante! Unos monos ingresan a un buffet de un hotel en la Riviera Maya

Un viaje a la Riviera Maya, significa que pasarás tardes de brillante sol, disfrutando de una arena fina y playas de agua turquesa, un lugar magnífico para disfrutar de unas vacaciones de ensueño. Es un sitio en el que podrás desconectarte temporalmente del ruido de la ciudad para sacar todo el estrés.

Al ser un destino turístico que aún cuenta con áreas naturales intactas, es común que en los hoteles de Quintana Roo te encuentres con animales salvajes. Eso ocurrió en un resort de lujo, en el que unos monos arañas entraron al área de buffet para disfrutar de la comida, te contamos los detalles.

¿En qué hotel de la Riviera Maya ocurrió?

En los hoteles y resorts que se encuentran en Quintana Roo es muy usual la presencia de fauna en sus instalaciones, desde iguanas enormes, guacamayas con colores vibrantes, coatíes, entre otros. Aunque ocurre con mucha frecuencia, es algo que sigue sorprendiendo a todos los huéspedes del lugar.

Recientemente, se difundieron videos en los que se observan como un par de monos arañas, ingresan al buffet del hotel Sandos Caracol, instalaciones que se destacan por estar rodeados de selva, razón por la que es muy frecuente la presencia de dichos animales. Al ingresar los monos, solamente acudieron para tomar unas cuantas porciones de plátanos, al tener el objeto requerido, salieron del lugar causando sorpresa y risas por todos los espectadores.

Incluso en el mismo portal de la cadena de hoteles, resaltan que durante tu visita a sus instalaciones, te puedas encontrar con ellos balanceándose entre los árboles o que hagan una pequeña visita a algunos de tus balcones.

Se destaca que es un ejemplar amigable con la gente, no por eso lo molestes, les lances objetos o invadas su espacio, de lo contrario causaremos molestias en él. También se recomienda no alimentarlos, ya que son considerados ejemplares con un estómago sensible y que se encuentran en peligro de extinción.

Esté tipo de hechos son muy recurrentes en esos sitios turísticos, dejándonos en claro la gran cercanía que hay de la vida urbana con la fauna de la zona. Recordemos que estamos en el hogar de esos animales, hay que respetarlos, en el caso de los monos permite que tomen su comida y ellos solos se retiraran en el momento más oportuno.

Los hoteles de Playa del Carmen son conscientes de la situación, por lo que debemos seguir las indicaciones para proteger a los animales y disfrutar de la estancia. Siempre respeta el hogar de la flora y fauna, cuida de sus espacios para que se mantengan en perfectas condiciones por más tiempo.