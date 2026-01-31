  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 31 De Enero Del 2026
Horóscopo de Mhoni Vidente para hoy 31 de enero: amor, dinero y fortuna para cada signo

La vidente cubana comparte sus predicciones sobre dinero, amor, trabajo y cambios importantes para cada signo del zodiaco

Ene. 31, 2026
Para cerrar el mes con buenas energías, la astróloga Mhoni Vidente dio a conocer su horóscopo para este sábado 31 de enero, en el que anticipa oportunidades de crecimiento económico, estabilidad emocional y cambios laborales para los doce signos del zodiaco.

Aries

Este sábado se presentan cambios positivos en el ámbito laboral. Podrías recibir una nueva propuesta de trabajo o un proyecto inesperado. La suerte está de tu lado, pero cuida tu salud y evita el estrés.

Tauro

Es un día ideal para fortalecer la unión familiar y avanzar en temas sentimentales. La estabilidad llega a tu vida junto con un ingreso extra que te ayudará a resolver pendientes económicos.

Géminis

Se abren oportunidades para mejorar tu situación laboral. Es un buen momento para pedir un aumento o una promoción. En el amor, evita discusiones por malos entendidos.

Cáncer

Enfócate en ordenar trámites legales, migratorios o administrativos. Mantén la calma y controla tus emociones, especialmente en la relación de pareja. Evita los celos y decisiones impulsivas.

Leo

La buena suerte te acompaña en todos los aspectos. Podrías recibir una sorpresa en el amor o dar un paso importante en una relación. Aléjate de personas que no aportan cosas positivas a tu vida.

Virgo

Te sentirás fuerte y respaldado por tu entorno. Resolverás un asunto legal o familiar con éxito. Este proceso te ayudará a crecer y a reafirmar tu papel como apoyo de los tuyos.

Libra

Es momento de proteger tu energía y no dejarte afectar por comentarios negativos. También es un buen día para poner en orden documentos importantes. Se avecinan alegría y dinero extra.

Escorpión

Cuida tu entorno laboral, ya que pueden surgir envidias o desacuerdos. A pesar de ello, recibirás una oferta de trabajo atractiva. Protégete de las malas energías y confía en tu intuición.

Sagitario

El amor se fortalece y te brinda estabilidad emocional. Es un buen momento para cerrar negocios pendientes. Se marca un viaje próximo que disfrutarás en compañía de tu pareja.

Capricornio

La abundancia y la riqueza te favorecen. Dedica tiempo al trabajo, pero no olvides saldar deudas del pasado. En el amor, se visualiza compromiso y mejoras en el hogar.

Acuario

La suerte te sonríe en temas profesionales y económicos. Mantén una actitud positiva, ya que atraerás prosperidad. Se aproxima un viaje familiar y un regalo especial por tu cumpleaños.

Piscis

Resuelves asuntos pendientes del pasado y avanzas en temas económicos relacionados con bienes o negocios familiares. En el amor, podría regresar alguien importante o llegar una nueva ilusión.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


