Halloween 2024: Ni telarañas,ni brujas; esta es la nueva tendencia en decoración

Octubre es un mes lleno de magia y misterio, especialmente en el norte del continente, donde Halloween se celebra el 31 de octubre. Con raíces en el mundo celta, esta festividad evoca historias de brujas y fantasmas, y se ha convertido en una tradición en la que los niños se disfrazan y piden dulces.

Pero en los últimos años, la decoración se ha vuelto un aspecto fundamental de la celebración, y este 2024 llega con una tendencia que transformará la forma de decorar los hogares.

Fotos de Oliver Perrott / Lights4fun

TENDENCIAS HALLOWEEN 2024

Este año, una nueva decoración se está volviendo popular y se está haciendo tendencia, con las calabazas como el centro de atención.

Lo mejor es que esta nueva decoración no solo se puede utilizar para Halloween, sino que se pueden exhibir durante todo el mes de octubre, aportando un toque cálido y festivo a cualquier espacio. Ya sean naturales o artificiales, las calabazas se pueden integrar fácilmente en la decoración, y nadie notará la diferencia. ¡Una actividad ideal para hacer en familia!

Foto de Paige Code/Unsplash

CALABAZAS EN LA ESCALERA

Uno de los clásicos de la decoración son las calabazas dispuestas en las escaleras. Este look se ha vuelto viral entre los influencers norteamericanos, quienes publican fotos posando frente a sus casas adornadas con montones de calabazas de diferentes colores y tamaños. Puedes complementarlo con pequeñas balas de paja y ramos de flores secas, y adornar la puerta con coronas de colores otoñales. Si no cuentas con escaleras, no te preocupes: un set up con bancos de madera de distintas alturas también logra un efecto encantador.

Fotos de Erica Marsland Huynh/ Unsplash

AROMAS DE HALLOWEEN

Además de la decoración visual, los aromas juegan un papel crucial en la creación de una atmósfera festiva. Las velas temáticas ofrecen fragancias de jengibre, calabaza, naranja y canela, ideales para envolver tu hogar en un ambiente otoñal. Si no puedes encontrar estas velas, busca opciones que emulen estas notas para darle ese toque especial, o bien, tú misma puedes elaborarlas y darles la temática que desees.

ELEGANCIA EN LA MESA

La elegancia y Halloween pueden coexistir en una misma celebración. Este año, las mesas de otoño adoptan tonos oscuros y elementos que evocan las calabazas y las hojas secas. Desde platos hasta soperas con diseños de calabaza, puedes encontrar opciones en tiendas especializadas que te ayudarán a crear un ambiente sofisticado.

La nueva tendencia para este octubre 2024 te invita a reinventar tu decoración, dejando atrás lo clásico y abrazando una estética que combina tradición con modernidad. ¡Prepárate para convertir tu hogar en el lugar más envidiado del vecindario!

Foto de Rockett St George

Foto: Freepik