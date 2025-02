GTA VI: Confirmado para otoño de 2025 y con rumores de versión para Switch 2

Take-Two ha divulgado sus ganancias tributarias correspondientes al último trimestre del año 2024 (octubre-diciembre)

Por: Brayam Chávez

Ante el futuro, la empresa sostiene que Grand Theft Auto 6 no experimentará demoras y se pondrá en marcha en una fecha fija del otoño de 2025. El director ejecutivo de Take-Two anticipa un año récord en términos de ingresos debido al lanzamiento de la próxima edición de la franquicia creada por Rockstar.

Otros títulos previstos para este año incluyen Mafia: The Old Country (verano) y Borderlands 4 (2025), mientras que Judas, Project ETHOS y CSR 3 aún no tienen fecha definida.

LAS GANANCIAS PUBLICADAS DE TAKE-TWO

La empresa registró un incremento del 3 por ciento en sus ingresos hasta alcanzar los 1.370 millones de dólares, manteniendo sus expectativas para el presente año fiscal.

En este trimestre se presentaron NBA 2K25 para Apple Arcade, Red Dead Redemption para PC y el lanzamiento de la expansión Grand Theft Auto Online: Factores de sabotaje. Los juegos más destacados en términos de ingresos fueron NBA 2K25, GTA Online, GTA 5, Red Dead Redemption 2 y Red Dead Online en ordenadores y consolas, mientras que en dispositivos móviles se destacaron Toon Blast, Match Factory, Words With Friends y Toy Blast.

La empresa ha incrementado una vez más las ventas de Grand Theft Auto 5, situándose ya en 210 millones de unidades, 5 millones más que en la última actualización ofrecida en noviembre del año anterior.

En cuanto a Red Dead Redemption 2, se han comercializado 70 millones de unidades, 3M durante el trimestre pasado.

La empresa introducirá tres juegos este trimestre: Civilization 7, PGA TOUR 2K25 y WWE 2K25.

¿GTA 6 EN NINTENDO SWITCH 2?

Es una pregunta que Rockstar Games tiene la posibilidad de responder junto a Nintendo, aunque no se sabe si se producirá o no. Sin embargo, también Take-Two Interactive está colaborando con la versión de Switch. La oportunidad está sobre la mesa.