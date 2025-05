Game Pass se renueva y trae títulos de Dragon Ball y DOOM: The Dark Ages

Mayo de 2025 se perfila como un mes inolvidable para los suscriptores de Xbox Game Pass, con una alineación de juegos que promete emociones intensas, aventuras épicas y experiencias únicas para todos los gustos.

Si aún no eres suscriptor, es el momento perfecto para unirte y disfrutar de estas y muchas otras aventuras.

ESTOS TÍTULOS LLEGAN A GAME PASS EN EL MES DE MAYO

7 de mayo:

Dragon Ball Xenoverse 2 (consolas, PC y nube)

(consolas, PC y nube) Dungeons of Hinterberg (Estándar: consolas)

of Hinterberg (Estándar: consolas) Flintlock: The Siege of Dawn (Estándar: Xbox Series X|S)

Series X|S) Metal Slug Tactics (Estándar: consolas)

8 de mayo:

Revenge of the Savage Planet ( Xbox Series X|S, PC y nube)

of the Savage Planet ( Series X|S, PC y nube) Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (consolas, PC y nube)

13 de mayo:

Warhammer: Vermintide 2 (consolas y nube)

15 de mayo:

DOOM: The Dark Ages (Xbox Series X|S, PC y nube)

16 de mayo:

Kulebra and the Souls of Limbo (consolas, PC y nube)

20 de mayo:

Firefighting Simulator : The Squad (consolas, PC y nube)

: The Squad (consolas, PC y nube) Police Simulator: Patrol Officers (consolas, PC y nube)

ESTOS TÍTULOS ABANDONAN EL SERVICIO DE VIDEOJUEGOS GRATIS DE XBOX

Aunque hace unos días se reveló un listado de los presuntos 8 juegos que dejarían Xbox Game Pass a mediados de mayo, hoy Microsoft presentó la lista oficial y hay buenas noticias, ya que solo 5 títulos serán los que dejarán el servicio.

En el supuesto listado, títulos como el de Jurassic World Evolution 2, Little Kitty, Big City y Planet of Lana aparecían como candidatos para quedar fuera del servicio; sin embargo, por fortuna para los fans de las entregas, en la lista oficial no aparecieron.

Dejando así una lista de tan solo 5 títulos que quedarán fuera de Xbox Game Pass, los cuales son los siguientes: