Feria Nacional de San Marcos 2026: estos son los artistas que se presentarán gratis

La Feria Nacional de San Marcos 2026 ya reveló la cartelera oficial del Foro de las Estrellas y confirmó que todos los conciertos serán con acceso gratuito. Los eventos tendrán lugar entre el 18 de abril y el 10 de mayo

La programación incluye a destacados artistas nacionales e internacionales de distintos géneros, convirtiendo a Aguascalientes en uno de los escenarios musicales más atractivos del año.

¿QUIÉNES SE PRESENTARÁN GRATIS EN LA FNSM?

Las presentaciones comenzarán el 18 de abril con Entre Amigos, seguidos por Luis Ángel "El Flaco" y el show BXS Bryndis X Siempre.

La presencia internacional llegará desde los primeros días con Goo Goo Dolls el 21 de abril y J Balvin el 22, marcando uno de los conciertos más esperados del mes.

También figura el tenor Andrea Bocelli, quien se presentará el 25 de abril, además de José Carreras acompañado por Kenny G y López Yáñez el 30 de abril.

VARIEDAD DE ARTISTAS

Durante abril también estarán La Única Internacional Sonora Santanera, Álex Fernández, la Orquesta Sinfónica de SEDENA, la cantautora Kany García y El Mimoso, complementando una agenda musical para públicos variados que van del regional mexicano al pop latino.

La programación continuará en mayo con una función de lucha libre el día 1; Audrey Nuna, Eric Nam y Milli el día 2; y Foreigner el día 3, uno de los actos internacionales más destacados del mes.

Este es el elenco completo de la feria nacional de San Marcos del foro de las estrellas más da 2026 en Aguascalientes pic.twitter.com/EU9xd0bVXv — Radio Fórmula Aguascalientes 106.9 (@formulaags) January 16, 2026

PAULO LONDRA Y EMPIRE OF THE SUN PARA EL CIERRE

A la cartelera se sumarán Kumbia Kings junto a Mi Banda el Mexicano de Germán Román el día 4, seguidos por Grupo Frontera el 5 y Mago de Oz el 6, este último representando al rock en español.

Para los días siguientes destacan Lila Downs el 7, el espectáculo Water Castle con David Guetta el 8, Paulo Londra el 9 y el cierre con Empire of the Sun el 10 de mayo.

La edición 2026 se realizará en Aguascalientes, reuniendo talento internacional y nacional durante cuatro semanas de espectáculos al aire libre