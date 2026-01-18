  • 24° C
Viral

Ex de Christian Nodal se hace viral tras publicar fotos de su romance por el trend de 2016

Lisa Fernanda recordó episodios de su relación con el cantante, incluida la ocasión en la que el cantante le compuso un tema tras una infidelidad

Ene. 18, 2026
Christian Nodal le compuso el tema Te fallé tras infidelidad, sencillo que lo lanzó a la fama
Christian Nodal le compuso el tema Te fallé tras infidelidad, sencillo que lo lanzó a la fama

Exnovia de preparatoria de Christian Nodal, se volvió tendencia en redes sociales tras sumarse al popular trend de 2016, con el que usuarios recuerdan cómo ha cambiado su vida en la última década. La joven influencer aprovechó la dinámica para compartir no solo imágenes personales, sino también fotografías inéditas de cuando mantuvo un romance con el hoy cantante, quien actualmente está casado con Ángela Aguilar.

A través de su cuenta de Instagram, Lisa Fernanda publicó varias fotografías del archivo personal en las que aparece junto al cantante cuando ambos eran estudiantes. En las imágenes se les observa muy jóvenes, usando uniforme escolar y mostrando gestos de cariño como abrazos, besos y sonrisas.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fueron los mensajes que Lisa Fernanda agregó a cada imagen. En uno de ellos destacó que en aquel momento Nodal se encontraba en su mejor etapa personal, algo que aseguró no haber dimensionado entonces.

"Estaba en su prime y yo no lo sabía. Sí, cambió mucho", escribió en una de las fotografías.

En otras publicaciones añadió frases como "Del archivo, esto nunca se subió", lo que reforzó el interés por el contenido y aumentó la conversación en redes sociales.

REACCIONES DIVIDIDAS EN REDES SOCIALES

Las imágenes generaron opiniones encontradas entre internautas. Mientras algunos usuarios criticaron a la influencer por compartir fotos del pasado y consideraron que buscaba atención, otros aplaudieron que mostrara un romance juvenil y recordaron con nostalgia esa etapa del cantante, especialmente antes de los tatuajes que hoy caracterizan su imagen.

Hasta el momento, Christian Nodal no ha emitido ninguna reacción pública sobre la difusión de estas fotografías.

¿QUIÉN ES LISA FERNANDA?

Es una influencer y una de las exnovias del artista. De acuerdo con lo que ella misma ha contado en distintas ocasiones, el noviazgo terminó luego de que el cantante le fuera infiel.

Tras la ruptura, Nodal intentó retomar la relación escribiéndole y dedicándole una canción inspirada en esa decepción amorosa, sin embargo, ella decidió no regresar.

Años después, tras el matrimonio del cantante con Ángela Aguilar, Nodal recordó en una entrevista la única relación en la que fue él quien terminó siendo dejado. Aunque no mencionó nombres, Lisa Fernanda aseguró no saber si se refería a ella, pero dejó claro que nunca se arrepintió de no haber retomado la relación.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
