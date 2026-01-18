  • 24° C
Santoral de hoy 18 de enero: Santa Prisca de Roma, la joven mártir que desafió al imperio

En el corazón de la Roma imperial, una joven de 13 años, Prisca, eligió la fidelidad a su fe cristiana frente a la comodidad

Ene. 18, 2026
Su historia, entreverada de historia y leyenda / Imagen: Pocket Terco
Su historia, entreverada de historia y leyenda / Imagen: Pocket Terco

En la colina del Aventino en Roma, se alza la antigua basílica de Santa Prisca, un testimonio silencioso de una historia de fe que se remonta a los primeros siglos del cristianismo. El nombre Prisca (o Priscila) resuena también en los textos del Nuevo Testamento, donde Pablo de Tarso agradece la valentía de una mujer que arriesgó su vida por él. Pero la historia de la mártir santa Prisca, aunque a veces envuelta en el manto dorado de la leyenda, posee un núcleo de verdad que sigue inspirando: la de una adolescente cuya fortaleza espiritual desafió a todo un imperio.

Imagine a una joven romana de apenas trece años, nacida en una familia ilustre durante el gobierno del emperador Claudio. Su vida, prometedora y llena de los privilegios de su clase, dio un giro radical cuando fue descubierta como cristiana. Presentada ante el juez, su juventud fue subestimada. Las autoridades confiaban en que sería fácil doblegar la voluntad de una niña, persuadiéndola para que realizara un simple acto de apostasía: ofrecer unos granos de incienso al dios Apolo. La respuesta de Prisca, sin embargo, resonó con una firmeza que desconcertó a sus acusadores: "Yo solo soy de Jesucristo".

RESISTENCIA Y MARTIRIO DE SANTA PRISCA

Lo que siguió fue un tenso juego psicológico y social. Encarcelada para que "reflexionara", Prisca se convirtió en un incómodo problema para las autoridades. Ejecutar a una joven de familia prominente era una medida impopular. Así, una procesión de personajes bienintencionados-familiares, amigos, mediadores-acudió a ella. Le hablaron de la felicidad terrenal que le aguardaba, de su belleza, de una vida larga y placentera. Intentaron minimizar el significado del ritual pagano, pintándolo como una simple formalidad sin importancia. Eran los "mediocres de turno", como los describe la tradición, aquellos para quienes la utilidad práctica prevalecía sobre la verdad y el ideal. Pero todos sus esfuerzos chocaron contra una roca de fe inquebrantable.

Frente a la imposibilidad de hacerla ceder, la sentencia se cumplió. Santa Prisca fue llevada fuera de los muros de la ciudad y ejecutada, coronando su corta vida con el martirio. Fue enterrada en la Vía Ostiense un 18 de enero, fecha en que se la conmemora. Sus reliquias se conservan en la iglesia romana que lleva su nombre, y su figura está inscrita en venerables documentos como el Martirologio de San Gregorio y el Martirologio Romano.

