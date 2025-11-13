Estudiantes corren a Gerardo Fernández Noroña de la Universidad de Guanajuato

Este 13 de noviembre, un video que se difundió en redes sociales muestra al senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, confrontando a estudiantes en la Universidad de Guanajuato, después de que un grupo de alumnos lo interpelara por algunas de sus recientes controversias, particularmente las relacionadas con la "austeridad republicana".

Noroña había sido invitado por la Universidad para participar en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas (ENECP), evento al que arribó por la tarde.

Sin embargo, su visita no fue bien recibida por la comunidad estudiantil, que lo recibió con gritos de "¡Que se largue!" y pancartas que exhibían la compra de su casa en Morelos, así como sus viajes en primera clase.

NIEGA USO DE MICRÓFONO A ESTUDIANTE QUE LO CUESTIONA

Ante estos reclamos, Noroña comenzó a defenderse, asegurando que un pequeño grupo de estudiantes intentó "reventar" la asamblea, algo que calificó como incorrecto.

El senador interrumpió a una alumna que intentó cuestionarlo sobre la austeridad republicana, negándole el uso del micrófono y pidiendo a la profesora a cargo del evento que controlara el orden.

"No puede ser que se suban al presídium y les permitan reventar la asamblea", expresó el legislador mientras los estudiantes manifestaban su descontento.

Al mismo tiempo, les invitó a protestar libremente, pero sin interrumpir su intervención. En medio del tumulto, Noroña sugirió que se quedaran en el presídium y ofreció a los presentes un ejemplar del libro de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en un intento por defender los logros de su administración.

@politicomx Así fue como corrieron a Noroña de la Universidad de Guanajuato El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña acudió a la Universidad de Guanajuato para dar una ponencia, sin embargo, fue interrumpido por un grupo de estudiantes que le exigían saber los motivos de su viaje a Palestina y que cuestionaban sus lujos, por lo que el legislador tuvo que abandonar el lugar entre gritos y rechiflas. ? sonido original - PolíticoMX

POLÉMICA SOBRE LA AUSTERIDAD REPUBLICANA

Este incidente se enmarca en una serie de controversias que han rodeado a Noroña en las últimas semanas.

El pasado agosto, se hizo pública la compra de una propiedad en Tepoztlán, Morelos, por 12 millones de pesos, lo que generó críticas por su aparente contradicción con los principios de austeridad promovidos por el gobierno de la Cuarta Transformación.

En respuesta a estas críticas, el senador ha asegurado que no está obligado a practicar la austeridad en su vida personal, argumentando que esta política solo aplica al ámbito gubernamental.