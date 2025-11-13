Receta de pay de calabaza perfecta para el próximo "Thanksgiving"

Este pay es el invitado estrella de cualquier cena de Thanksgiving. Y lo mejor: esta versión es mucho más fácil de preparar de lo que imaginas, perfecta para quienes disfrutan cocinar y sorprender a su familia.

Con esta receta lograrás ese efecto "wow", ese que hace que todos pidan la receta y que el último pedazo desaparezca en segundos.

LO QUE NECESITAS PARA EL RELLENO:

2 tazas de puré de calabaza (puede ser de lata o hecho en casa)

(puede ser de lata o hecho en casa) 1 taza de crema para batir o leche entera

o leche entera ¾ taza de azúcar morena

2 huevos

1 cucharadita de canela

½ cucharadita de jengibre en polvo

Una pizca de clavo molido

Una pizca de sal

PARA LA BASE:

1 base para pay (lista o casera, tú decides) para servir Crema batida con un toque de vainilla (o una bola de helado de vainilla si quieres hacerlo más indulgente) Precalienta el horno. Coloca la rejilla en la parte baja y pon una bandeja para hornear encima. Calienta a 200 °C (400 °F). Este truco asegura una base dorada y crujiente. Prepara la base. Extiende la masa sobre tu molde para pie (unos 22 cm). No necesitas prehornearla. Haz la magia del relleno. En un bowl grande, mezcla el puré de calabaza, crema, azúcar, huevos y especias. Bate lo suficiente para que quede suave, pero sin exagerar (demasiado aire = grietas). Arma y hornea. Vierte el relleno sobre la base y hornea 15 minutos a 200 °C. Luego baja la temperatura a 165 °C (325 °F) y deja 40 minutos más. Enfriar con paciencia. Saca del horno y deja enfriar por completo antes de cortar. (Si lo partes caliente, el relleno se desparrama).

BÁSICOS PARA TRIUNFAR:

En México, puedes usar calabaza de castilla o incluso calabaza moscada, que tiene textura cremosa y sabor dulce natural.