Viral

La línea francesa de dermocosmética que ha redefinido el cuidado cutáneo desde una mirada científica, sensorial y profundamente consciente

Nov. 13, 2025
Biotic: Todo sobre los tratamientos dermatológicos que renuevan la piel

En el mundo del skincare estamos rodeados de consejos para tener una piel más luminosa sin importar la edad: dormir bien, beber suficiente agua, usar protector solar todos los días, comer de forma equilibrada… Todo esto funciona, claro, y es la base de cualquier rutina saludable.

Pero hay momentos en los que la piel necesita algo más: un tratamiento que trabaje mientras nosotros seguimos con el día, que actúe en profundidad y potencie los resultados.

SVR es una compañía reconocida por su enfoque médico y su compromiso absoluto con la salud cutánea. Cada fórmula es el resultado de investigaciones respaldadas por dermatólogos, y esa combinación de ciencia, precisión y sensorialidad los ha convertido en un referente sólido de la dermocosmética francesa.

¿QUÉ CREMAS TIENE LA LÍNEA BIOTIC DE SVR?

COLLAGEN BIOTIC: crema para dar elasticidad, firmeza y ese efecto “rebote”

Su textura cremosa tiene una “memoria de forma” que se adapta a la piel con una sensación elástica. Contiene 2% de colágeno vegetal, idéntico al del cuerpo humano, pero obtenido con biotecnología sostenible, a eso se suman probióticos y vitamina C optimizada.

HYALU BIOTIC: crema para una hidratación intensa y frescura prolongada

Crema hidratante que se siente como un sorbo de frescura para el rostro. Su combinación de dos tipos de ácido hialurónico (uno para hidratar en superficie y otro para rellenar desde dentro) deja la piel hidratada y relajada durante 48 horas. Además, sus probióticos refuerzan el microbiota cutáneo, ayudando a mantener la piel protegida y equilibrada.

C20 BIOTIC: crema con vitamina C para un brillo increíble

Su fórmula tiene 20% de vitamina C optimizada, un antioxidante potente que combate los signos de fatiga y revive el tono apagado. Además, sus microesferas con vitamina E se funden al aplicar, liberando energía y brillo de forma gradual. Es el tipo de crema que deja la piel con ese efecto glowy, aunque no hayas salido de la ciudad.

PEPTI BIOTIC: crema para una piel firme

Este tratamiento actúa como un filtro real, sin pixeles ni retoques al alisar la piel, suavizar las líneas de expresión y aportar un acabado mate durante todo el día. Su fórmula combina péptidos que relajan las líneas de expresión.

