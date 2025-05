Estos videojuegos deben llegar a Hollywood, según los guionistas de "The Last of Us"

Con la segunda temporada de "The Last of Us" llegando a su esperado cierre, sus guionistas Neil Druckmann y Halley Gross ya están mirando más allá del apocalipsis fúngico. En lugar de detenerse a celebrar el éxito de la serie, ambos creativos han compartido su entusiasmo por ver otros videojuegos adaptados a la pantalla grande.

Si una historia sobre un mundo devastado por una infección logró conquistar al público y a la crítica, ¿por qué no soñar con nuevas y audaces adaptaciones?

ESTOS VIDEOJUEGOS MERECEN UNA ADAPTACIÓN, SEGÚN LOS GUIONISTAS

En una entrevista reciente con IndieWire, Druckmann conocido por dar vida a una de las narrativas más intensas del mundo gamer, reveló algunos títulos que, según él, están más que listos para su debut en Hollywood.

Entre ellos destaca Inside, una experiencia minimalista y oscura que cautiva con su silencio inquietante; así como la obra de Fumito Ueda, incluyendo Ico, Shadow of the Colossus y The Last Guardian, conocidas por su estilo melancólico y estética única. En un giro inesperado, Druckmann también mencionó Balatro, un juego de cartas sorprendentemente adictivo que podría funcionar más allá de su formato original.

Halley Gross, por su parte, dejó claro el valor narrativo que tienen los videojuegos, y cómo su capacidad de inmersión puede traducirse en experiencias cinematográficas poderosas.

"Los videojuegos hacen un excelente trabajo al sumergirte en diferentes mundos", explicó.

"Cada medio tiene sus particularidades, pero al final se trata de vivir algo que te saque de tu cotidianidad y te haga ver más allá".

EL FUTURO DE LAS ADAPTACIONES DE VIDEOJUEGOS EN HOLLYWOOD

El interés de Hollywood por las adaptaciones de videojuegos está más vivo que nunca. Basta ver el éxito de "Super Mario Bros. La Película", que recaudó más de mil 300 millones de dólares en todo el mundo, o las dos exitosas entregas de "Sonic" y claro, el fenómeno de "The Last of Us", que no solo se convirtió en una de las series más comentadas del año, sino también en una rareza: una adaptación que logró emocionar, dividir opiniones y al mismo tiempo obtener nominaciones importantes.