Estos videojuegos ayudan a impulsar la perseverancia en los niños, según la IA

El uso de videojuegos en la infancia suele generar opiniones divididas. Mientras algunos los ven solo como entretenimiento, otros estudios y análisis recientes muestran que ciertos títulos pueden convertirse en aliados para el desarrollo de habilidades emocionales, entre ellas la perseverancia. De acuerdo con el análisis de dos de las inteligencias artificiales más utilizadas, Gemini y ChatGPT, la clave está en elegir juegos que transformen el error en aprendizaje y motiven a los niños a intentarlo una y otra vez.

Ambas plataformas coincidieron en que, bajo supervisión adulta y con límites claros, los videojuegos pueden funcionar como espacios seguros donde los niños aprenden a enfrentar la frustración, ajustar estrategias y no rendirse ante los desafíos.

VIDEOJUEGOS QUE FORTALECEN LA PERSEVERANCIA SEGÚN GEMINI

Desde la perspectiva de Gemini, existen géneros específicos que ayudan a reforzar la constancia y la paciencia, ya que plantean retos progresivos que solo se superan con práctica y enfoque.

Plataformeros que premian el esfuerzo

Celeste destaca como uno de los ejemplos más claros. A través de la historia de una niña que escala una montaña mientras enfrenta sus miedos, el juego transmite un mensaje positivo sobre la superación personal. Sus mecánicas obligan a repetir secciones una y otra vez, enseñando que fallar forma parte del proceso para avanzar.

Super Mario Maker 2 también entra en esta categoría. Los niños pueden jugar niveles creados por otros usuarios, analizar errores y mejorar poco a poco. Además, el diseño de niveles propios les muestra que crear algo funcional requiere paciencia, ajustes constantes y perseverancia.

Rompecabezas que desarrollan la paciencia

En juegos de lógica como Baba Is You, los niños deben modificar las reglas del propio juego para resolver acertijos complejos. Esto fomenta el pensamiento flexible y la calma ante problemas que, al inicio, parecen no tener solución.

Portal 2, especialmente en su modo cooperativo, refuerza la perseverancia a través del trabajo en equipo. Los jugadores deben comunicarse, equivocarse y volver a intentar hasta encontrar la solución adecuada.

Juegos de construcción y supervivencia

Minecraft, en su modo supervivencia, enseña a planificar, administrar recursos y reconstruir después de un error. La pérdida de avances no significa el final, sino una oportunidad para hacerlo mejor.

Terraria comparte esta filosofía, pero añade enfrentamientos contra jefes que requieren varios intentos. La perseverancia se convierte en una habilidad necesaria para progresar dentro del juego.

RECOMENDACIONES DE CHATGPT PARA FOMENTAR DISCIPLINA Y CONSTANCIA

ChatGPT, apoyándose en enfoques de psicología educativa y desarrollo infantil, elaboró una lista de videojuegos que pueden fortalecer la perseverancia si se usan de manera equilibrada.

Minecraft vuelve a aparecer por su estructura de mundo abierto , donde los niños aprenden a trabajar en proyectos a largo plazo, retomar tareas después de la frustración y mantener el enfoque.

vuelve a aparecer por su estructura de , donde los niños aprenden a a largo plazo, retomar tareas después de la frustración y mantener el enfoque. Animal Crossing propone una experiencia distinta. Al desarrollarse en tiempo real , enseña que algunos objetivos requieren días para completarse, promoviendo la paciencia y la constancia diaria.

propone una experiencia distinta. Al desarrollarse en , enseña que algunos objetivos requieren días para completarse, promoviendo la paciencia y la constancia diaria. La saga Pokémon refuerza la idea del progreso gradual . Entrenar, explorar y mejorar a los personajes demanda práctica constante y dedicación.

refuerza la idea del . Entrenar, explorar y mejorar a los personajes demanda y dedicación. En The Legend of Zelda: Breath of the Wild , la falta de indicaciones directas obliga a planificar, experimentar y persistir ante los obstáculos. Cada logro se obtiene tras explorar y probar diferentes soluciones.

, la directas obliga a y persistir ante los obstáculos. Cada logro se obtiene tras explorar y probar diferentes soluciones. Just Dance aporta una dimensión física al aprendizaje. La repetición de coreografías y la mejora progresiva fomentan la disciplina, la coordinación y la superación personal.

LA IMPORTANCIA DEL ACOMPAÑAMIENTO ADULTO

Tanto Gemini como ChatGPT subrayan que el verdadero valor educativo de los videojuegos surge cuando hay acompañamiento y límites claros. Más que el tiempo frente a la pantalla, importa la calidad de la experiencia y el tipo de aprendizaje que se refuerza.

Elegidos adecuadamente, estos videojuegos no solo entretienen, sino que también ayudan a los niños a entender que equivocarse es parte del camino y que la perseverancia es una habilidad que se construye paso a paso.