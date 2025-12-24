Le dona un riñón a su novio y un mes después se casa con su enfermera

Lo que comenzó como un acto de amor extremo terminó convirtiéndose en una historia que ha provocado indignación y debate en redes sociales. Una joven decidió donar uno de sus riñones a su pareja para salvarle la vida, sin imaginar que semanas después él la dejaría para casarse con una enfermera que conoció durante su estancia en el hospital.

El testimonio fue compartido por la creadora de contenido Soy Adilu, a través de su cuenta de TikTok, donde relató la experiencia de una seguidora y cómo los hechos tomaron un rumbo completamente inesperado.

EL INICIO DE UNA DECISIÓN QUE CAMBIÓ SU VIDA

Todo comenzó en un hospital, cuando el hombre fue diagnosticado con insuficiencia renal en estado crítico. Su única posibilidad de sobrevivir era recibir un trasplante de riñón de manera urgente.

Se realizaron estudios a familiares cercanos, pero ninguno resultó compatible. La única persona que podía ayudarlo era su pareja. Ante este panorama, la joven se enfrentó a una de las decisiones más difíciles de su vida.

UN ACTO DE AMOR SIN CONDICIONES

Pese a las advertencias de amigos y familiares, la joven no dudó en iniciar los trámites médicos y legales necesarios para la donación. Aceptó la cirugía convencida de que estaba salvando la vida del hombre que consideraba el amor de su vida.

Ella misma relató que su entorno le pidió pensar con cautela, pero para ella la respuesta fue inmediata. Donar su riñón era, desde su perspectiva, un acto de amor y compromiso.

LA OPERACIÓN Y LOS PRIMEROS CAMBIOS

El trasplante fue un éxito. El hombre logró recuperarse y obtuvo una nueva oportunidad de vida. Durante los primeros días, la relación parecía fortalecerse y todo indicaba que el sacrificio había valido la pena.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la joven comenzó a notar actitudes extrañas y un distanciamiento que no lograba explicar.

La primera alerta surgió cuando encontró un correo abierto en la computadora de su pareja. El mensaje provenía de una joyería y, en un primer momento, pensó que se trataba de una sorpresa romántica o incluso de una propuesta de matrimonio.

La realidad resultó muy distinta. Un amigo en común le confesó que el hombre ya estaba comprometido con otra mujer. Poco después, ella descubrió que había sido bloqueada de sus redes sociales.

LA CONFRONTACIÓN Y LA TRAICIÓN

Al enfrentarlo, el hombre no negó la situación. Durante la conversación, incluso intentó ofrecerle una cantidad de dinero como compensación, propuesta que ella rechazó de inmediato.

La joven explicó que nunca actuó por interés económico, sino por amor, y que confiaba en que el tiempo y las decisiones de cada quien pondrían las cosas en su lugar.

UN GIRO AÚN MÁS DOLOROSO

Con el paso de los días, la historia tomó un matiz todavía más duro. El hombre se casó con una enfermera a la que ambos conocieron durante el proceso médico. Ella formó parte del personal que lo atendió por su enfermedad renal durante su estancia en el hospital.

Para la joven, uno de los golpes más fuertes fue enterarse de que su expareja hablaba abiertamente del tema y reconocía que no terminó la relación antes. Incluso admitía que se mantuvo con ella el tiempo necesario para asegurar la donación del órgano.

UNA HISTORIA QUE ABRIÓ DEBATE

El caso se viralizó rápidamente y generó una fuerte discusión en redes sociales. Usuarios reflexionaron sobre los límites del amor, las decisiones médicas tomadas desde lo emocional y el impacto psicológico que puede dejar una donación de órganos cuando va acompañada de traición.

La historia, compartida en plataformas digitales, continúa provocando reacciones y sirve como un recordatorio de la importancia del consentimiento informado, la autonomía personal y el cuidado emocional en decisiones que pueden cambiar la vida para siempre.