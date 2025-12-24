Cómo llegó Santa Claus a la cultura mexicana: consumo, modernidad y tradición

Desde hace más de seis décadas, Santa Claus forma parte del imaginario navideño en México.

Aunque hoy convive con naturalidad junto a los Reyes Magos, su incorporación a las celebraciones decembrinas fue resultado de un proceso histórico marcado por la modernización, el consumo y la influencia cultural de Estados Unidos, de acuerdo con investigaciones de la UNAM.

UNA IMAGEN QUE SE POPULARIZÓ EN LOS AÑOS 50´s

Si bien existen registros de la presencia de Santa Claus en jugueterías de la Ciudad de México desde la década de 1920, fue alrededor de 1950 cuando su imagen se popularizó de manera masiva.

Este crecimiento estuvo ligado a campañas publicitarias de una compañía refresquera y al llamado american way of life, que en ese momento se percibía como símbolo del progreso y la modernidad mexicana.

La doctora Susana Sosenski, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, explica que la adopción de este personaje respondió a una mayor apertura del país a los intercambios culturales con Estados Unidos, así como a la disposición de las clases medias para incorporar tradiciones extranjeras. Sin embargo, su llegada no estuvo exenta de polémica.

NO FUE BIEN ACEPTADO AL INICIO

Durante los años cincuenta, Santa Claus fue visto por diversos sectores como un extranjero indeseable y un emblema del materialismo y la sociedad de consumo.

Periodistas, escritores, empresarios e incluso representantes de la Iglesia católica manifestaron su rechazo, al considerar que podía desplazar a los Reyes Magos, figura central de la tradición católica mexicana.

Pese a ello, Santa Claus fue adoptado principalmente por las clases media y alta, beneficiadas por el llamado "milagro económico mexicano".

IMAGEN VINCULADA AL CONSUMISMO

Su imagen se vinculó estrechamente con los regalos y los juguetes, contribuyendo a la construcción del consumo infantil y al fortalecimiento de la publicidad navideña en tiendas departamentales y centros comerciales.

Los medios de comunicación (cine, radio, televisión y prensa) jugaron un papel clave en su difusión. Con el tiempo, Santa Claus y los Reyes Magos aprendieron a coexistir, favoreciendo el consumo tanto en Navidad como el Día de Reyes.

Así, como concluye la UNAM, Santa Claus se convirtió en un símbolo de las tensiones entre tradición, identidad nacional y modernidad en México.