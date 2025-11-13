  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 13 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Estilo Jirai Kei, la moda más viral que combina lo kawaii con lo gótico

Las tendencias japonesas están a la orden del día, y muchas personas alrededor del mundo buscan seguir la estética asiática en sus looks callejeros

Nov. 13, 2025
Estilo Jirai Kei, la moda más viral que combina lo kawaii con lo gótico

La moda Jirai Kei se ha convertido en uno de los fenómenos más fascinantes de los últimos años dentro del universo de la estética japonesa.

Su nombre proviene de la palabra “Jirai”, que significa “mina terrestre”, un término que refleja perfectamente la dualidad que define a este estilo: una apariencia tierna, encantadora y casi inocente, que de pronto “explota” con un giro atrevido, oscuro y seductor.

A simple vista, el Jirai Kei puede parecer una variación más del estilo kawaii, pero en realidad va mucho más allá.

Nacido en Japón durante la década de 2010, se desarrolló entre jóvenes que buscaban expresar emociones complejas y romper con el molde de lo “perfecto”. Su estética combina elementos románticos, delicados y femeninos con toques góticos y sensuales, logrando un equilibrio entre lo dulce y lo peligroso.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ESTILO JIRAI KEI

Los cinco pilares de esta moda lo dejan claro:

  • Coletas (Twin Tails): Símbolo del lado kawaii y de la inspiración en personajes de anime, transmiten juventud y coquetería.
  • Prendas negras: Aportan la esencia edgy y misteriosa, equilibrando la ternura de los tonos suaves.
  • Colores pastel: Rosa, lavanda o beige suavizan el conjunto y evocan un aire etéreo.
  • Ligas o ligueros: Accesorio clave que introduce la sensualidad y el contraste con lo inocente.
  • Volantes y encaje: Refuerzan el romanticismo y la femineidad que conviven con el lado más oscuro del estilo.

¿CÓMO INCORPORAR EL JIRAI KEI A TU VIDA DIARIA?

Adoptar esta estética no significa vestirte como un personaje de anime, sino integrar su esencia en tu día a día.

Puedes hacerlo combinando una falda pastel con una chaqueta negra, usando medias de encaje, o añadiendo detalles como moños, gargantillas o accesorios con corazones y encaje.

En maquillaje, destaca el rubor rosado, los ojos ligeramente delineados y los labios rojos o vino tinto; el objetivo es proyectar dulzura con un toque provocador.

El secreto del Jirai Kei está en la libertad creativa: mezclar lo tierno y lo rebelde sin miedo a los contrastes. Se trata de expresar emociones reales, sin buscar la perfección ni esconder la vulnerabilidad.

IMPACTO EN REDES SOCIALES DE LA ESTÉTICA JAPONESA

En plataformas como TikTok, Instagram y X, el Jirai Kei se ha vuelto un fenómeno viral. Miles de jóvenes comparten tutoriales, outfits y maquillajes inspirados en este estilo, usándolo como una manera de conectar con otros que sienten lo mismo: una mezcla de melancolía, romanticismo y rebeldía.

Lejos de ser una moda pasajera, el Jirai Kei representa una nueva forma de identidad estética en la era digital: una oda a la contradicción, la vulnerabilidad y la belleza imperfecta.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Santoral de hoy, 13 de noviembre: San Diego de Alcalá: el humilde fraile que conquistó corazones con su fe y milagros
Viral

Santoral de hoy, 13 de noviembre: San Diego de Alcalá: el humilde fraile que conquistó corazones con su fe y milagros

Noviembre 13, 2025

Él atribuía sus milagros a la Virgen María, a quien tenía gran devoción, convencido de que todo provenía de la misericordia de Dios

¿Una ruptura amorosa duele más que una muerte? Esto dice la psicología
Viral

¿Una ruptura amorosa duele más que una muerte? Esto dice la psicología

Noviembre 13, 2025

El psicólogo Adrián Chico, experto en relaciones sexoafectivas explicó junto al terapeuta Dany Blázquez las razones detrás de este fenómeno

Horóscopos de Mhoni Vidente de hoy 13 de noviembre: Descubre como influyen las energías cósmicas sobre tu signo del zodiaco
Viral

Horóscopos de Mhoni Vidente de hoy 13 de noviembre: Descubre como influyen las energías cósmicas sobre tu signo del zodiaco

Noviembre 13, 2025

La reconocida astróloga nos comparte sus consejos para navegar con energía y sabiduría