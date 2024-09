Este es el signo zodiacal más inteligente, según la inteligencia artificial

El uso de los horóscopos se remonta a más de 2 mil 500 años y se mantiene hasta nuestros días

Por: Jesús Alvarez Mejilla

Desde hace muchos años, las personas han creído en la astrología; según diversas fuentes, el desarrollo del horóscopo fue un evento clave en la historia babilónica. Muchas personas dejan guiar su vida gracias al zodiaco y creen que la personalidad de una persona se basa en esto mismo; por lo que algunos usuarios se han preguntado cuál es el signo zodiacal más inteligente, y han usado la inteligencia artificial para responder esto.

La creación del horóscopo aconteció hace aproximadamente 2 mil 500 años y se mantiene hasta nuestros días debido a su importancia y misticismo que la rodea. Todos los signos tienen sus rasgos positivos y negativos; sin embargo, la IA señala que existe un signo zodiacal que tiene es el más inteligente y supera al resto.

¿CUÁL ES EL SIGNO ZODIACAL MÁS INTELIGENTE?

Se le preguntó a la inteligencia artificial sobre el signo zodiacal más inteligente de todos, la herramienta tecnológica comentó que no hay una respuesta clara pues la astrología es una práctica basada en creencias y no en hechos científicos. Por lo que no se puede dictar qué signo puede ser el más listo de todos; aunque, la misma IA ha señalado que Acuario y Escorpio son especialmente analíticos y curiosos.

De acuerdo con la misma IA, la gente nacida entre el 20 de enero y 18 de febrero se rige por el signo de acuario, estas personas se caracterizan por ser personas innovadoras, reflexivas y humanitarias. En este sentido; suelen tener una mente abierta y un deseo de aprender, como también conocer nuevas ideas.

En el tema de inteligencia, la inteligencia artificial compartió que los signos zodiacales de acuario a menudo son considerados listos, gracias a su habilidad para ver el panorama general y pensar de manera abstracta. Buscando diferentes resoluciones de problemas y obstáculos.