Viral

La ciencia ha confirmado que la alimentación es clave para cuidar la salud cognitiva, y un alimento destaca por sus beneficios

Ene. 21, 2026
Este es el alimento clave después de los 50 años para cuidar la memoria y el cerebro

A partir de los 50 años, el organismo comienza a experimentar cambios naturales asociados al envejecimiento, y el cerebro no es la excepción. La memoria, la concentración y la agilidad mental pueden verse afectadas si no se adoptan hábitos saludables.

En este escenario, la ciencia ha confirmado que la alimentación juega un papel fundamental para preservar la salud cognitiva, y hay un alimento que destaca por sus beneficios específicos para el cerebro.

ALIMENTO "OBLIGATORIO" DESPUÉS DE LOS 50 AÑOS PARA FORTALECER LA MEMORIA

Especialistas en nutrición y salud cerebral coinciden en que la ciruela pasa es una de las frutas más recomendadas para fortalecer la memoria en la adultez mayor. Estudios señalan que el cerebro, al envejecer, requiere nutrientes que protejan las células nerviosas y reduzcan procesos como la inflamación y el estrés oxidativo. La recomendación es consumir entre 50 y 100 gramos al día para mantener la agudeza mental y aportar energía natural al cuerpo.

El principal beneficio de la ciruela pasa radica en su alto contenido de polifenoles, compuestos antioxidantes que ayudan a combatir el daño celular relacionado con el deterioro cognitivo. Además, esta fruta deshidratada aporta vitaminas del complejo B, en especial vitamina B6 y ácido fólico, esenciales para la producción de neurotransmisores y el buen funcionamiento del sistema nervioso.

BENEFICIOS 

Otro punto a favor es su riqueza en potasio y magnesio, minerales que favorecen la circulación sanguínea cerebral y mejoran el aporte de oxígeno a las neuronas. Por ello, su consumo regular se asocia con una mejor respuesta cognitiva y mayor claridad mental.

Los expertos aclaran que la inclusión de ciruelas pasas en la dieta debe complementarse con otros hábitos saludables. La actividad física, una alimentación equilibrada y ejercicios mentales como la lectura o los crucigramas potencian los efectos positivos en la memoria.

Más allá del cerebro, las ciruelas pasas ofrecen beneficios integrales para el organismo. Contribuyen a la salud ósea gracias a su contenido de vitamina K y boro, ayudan a prevenir la anemia por su aporte de hierro y favorecen la salud cardiovascular, ya que sus antioxidantes ayudan a reducir el colesterol y el potasio contribuye a regular la presión arterial. Además, su alto contenido de fibra favorece la digestión y el control del apetito.

La relevancia de este alimento también se refleja en su alta producción: para este año se esperan alrededor de 40 mil toneladas de ciruela deshidratada, lo que garantiza su disponibilidad en el mercado. Así, incorporar ciruelas pasas a la dieta diaria después de los 50 años se perfila como una estrategia sencilla y respaldada por la ciencia para cuidar la memoria y la salud general.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

