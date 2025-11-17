  • 24° C
Viral

Este día será la última Venta Nocturna de Liverpool 2025. ¿Estás listo para los descuentos?

La cadena departamental da a todos sus clientes una nueva oportunidad de aprovechar ofertas para quienes no han hecho sus compras

Nov. 17, 2025
Para quienes no lograron concretar sus compras navideñas durante el Buen Fin, Liverpool ofrecerá en los próximos días su última Venta Nocturna del año, una de las campañas promocionales más esperadas por los consumidores.

La cadena departamental busca brindar una nueva oportunidad a los clientes que aún tienen pendientes sus adquisiciones decembrinas o que desean aprovechar los últimos descuentos antes de concluir el mes. En los últimos años, la Venta Nocturna se ha posicionado como una de las temporadas de rebajas más atractivas dentro del calendario comercial mexicano.

imagen-cuerpo

FECHAS PREVISTAS DE LA ÚLTIMA VENTA NOCTURNA 2025

De acuerdo con el calendario habitual de la tienda, estas jornadas de descuentos suelen realizarse durante el primer fin de semana del mes, permitiendo que los compradores accedan a promociones desde la apertura hasta el cierre de las sucursales, con la ventaja de contar con horarios amplios y sin aglomeraciones.

Para 2025, se prevé que la última edición de la Venta Nocturna se lleve a cabo del viernes 5 al domingo 7 de diciembre, periodo en el que Liverpool ofrecerá rebajas en departamentos como hogar, tecnología, moda y más.

imagen-cuerpo

OFERTAS EN LÍNEA LAS 24 HORAS

Los usuarios que prefieran realizar sus compras de manera digital también podrán aprovechar las promociones a través de Liverpool Pocket y el sitio oficial liverpool.com.mx, donde se replicarán los descuentos de tienda física y se sumarán beneficios adicionales, disponibles durante las 24 horas del día.

imagen-cuerpo
Edel Osuna
