Estas fueron las últimas publicaciones de "El Jerry", influencer asesinado el domingo en Culiacán

Además, corre una versión que indica que su muerte podría estar relacionada con La Mayiza; en Instagram lucía con armas largas

Nov. 17, 2025
La ejecución del influencer Gerardo "N", de 25 años de edad, más conocido en redes sociales como "El Jerry", registrada la tarde-noche del domingo 16 de noviembre, sacudió al internet y puso de nuevo a temblar a los creadores de contenido.

Como se recordará, "El Jerry" fue asesinado con armas largas cuando circulaba en una camioneta GMC Sierra de modelo reciente, por el desarrollo urbano Tres Ríos, y cerca de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Fue a inicios de 2025, cuando a través de un volante arrojado desde el cielo de Culiacán, cuando se puso en evidencia el presunto nexo entre el narco y 25 famosos, entre creadores de contenido y cantantes.

De ellos, varios perdieron la vida de forma violenta; desde entonces, las cosas se habían frenado, hasta el domingo, con la muerte de "El Jerry.

EL ÚLTIMO POST DE "EL JERRY"

Un video que llamó la atención, compartido a través de su cuenta de Instagram, fue uno en el que se le ve con armas largas, un tatuaje y bebiendo cerveza en una camioneta, con música de la llamada bélica de fondo.

Sin embargo, en su última publicación, al momento de su ejecución, en un clip se le ve acompañado de Gerardo, de 26 años, la otra víctima de la ejecución, a quien se le ve atento a su teléfono celular, quien quedó sin vida al lado de "El Jerry".

Las cuentas de "El Jerry" ya fueron bloqueadas; sin embargo, el clip fue tomado minutos antes de su ejecución. De fondo se escuchan corridos y se ven cervezas en el interior de la cabina.

Finalmente, a Gerardo se le vinculó por sus presuntos nexos con "El Mayito Flaco", quien tiene una guerra intestina contra Los Chapitos, un conflicto que tiene casi dos años sumido a Sinaloa en una batalla campal.

Edel Osuna
