Así puedes preparar este delicioso atole de galleta. Frío o caliente sabe exquisito

Es una bebida que puedes tomar en cualquier temporada; además, le puedes hacer variaciones o agregados, darle tu toque personal

Nov. 17, 2025
Durante los meses de invierno, una de las bebidas favoritas en los hogares mexicanos es el atole. Los hay de diversos sabores; sin embargo, uno de los predilectos es el de galleta, que destaca por su sabor dulce, familiar y su sencilla preparación.

Y cómo no, si esta delicia de la cocina mexicana combina la cremosidad de la fécula de maíz (maicena) con el toque particular de galletas tipo María, de canela o integrales.

 

ASÍ PUEDES PREPARAR UN LITRO DE ATOLE DE GALLETA

Si estás dispuesto a disfrutar de esta maravilla, bueno te dejamos los ingredientes para cuatro porciones (1 litro):

  • 10–12 galletas tipo María o de canela
  • 4 tazas de leche (entera, deslactosada o vegetal)
  • 2 tazas de agua
  • 3 cucharadas de fécula de maíz (maicena)
  • ¼ taza de azúcar (o al gusto)
  • 1 raja de canela
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Puedes ajustar la consistencia: más galletas para un sabor intenso, más leche para un atole más ligero.

imagen-cuerpo

PASO A PASO

Una vez que cuentes con todos los ingredientes e implementos para preparar esta exquisita bebida, bueno, aquí te va el proceso:

  • Moler las galletas: Licuarlas hasta obtener un polvo fino.
  • Preparar la fécula: Disolver la maicena en una taza de agua fría para evitar grumos.
  • Hervir líquidos: Calentar la leche con el agua restante, la canela y el azúcar hasta que hierva suavemente.
  • Agregar galletas: Incorporar el polvo de galleta poco a poco, moviendo constantemente.
  • Integrar la fécula: Verter la mezcla de maicena y mover hasta espesar (5–7 minutos). Añadir vainilla si se desea.
  • Ajustar textura:
  • Si queda muy espeso: añadir leche o agua.
  • Si queda muy líquido: agregar un poco más de fécula disuelta y calentar unos minutos más.

Si deseas darle algo de variedad a tu atole de galleta, puedes usar galletas de chocolate o integrales; también agregar cacao, canela adicional o un chorrito de leche condensada.

Es Ideal para acompañar tamales, pan dulce o disfrutar en reuniones y posadas.

El atole de galleta es una bebida económica, fácil de preparar y perfecta para compartir. Ofrece una alternativa moderna al atole tradicional sin perder la calidez y el toque casero que lo hacen tan especial en la cocina mexicana.

Edel Osuna
