Así puedes preparar este delicioso atole de galleta. Frío o caliente sabe exquisito

Durante los meses de invierno, una de las bebidas favoritas en los hogares mexicanos es el atole. Los hay de diversos sabores; sin embargo, uno de los predilectos es el de galleta, que destaca por su sabor dulce, familiar y su sencilla preparación.

Y cómo no, si esta delicia de la cocina mexicana combina la cremosidad de la fécula de maíz (maicena) con el toque particular de galletas tipo María, de canela o integrales.

ASÍ PUEDES PREPARAR UN LITRO DE ATOLE DE GALLETA

Si estás dispuesto a disfrutar de esta maravilla, bueno te dejamos los ingredientes para cuatro porciones (1 litro):

10–12 galletas tipo María o de canela

4 tazas de leche (entera, deslactosada o vegetal)

2 tazas de agua

3 cucharadas de fécula de maíz (maicena)

¼ taza de azúcar (o al gusto)

1 raja de canela

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Puedes ajustar la consistencia: más galletas para un sabor intenso, más leche para un atole más ligero.

PASO A PASO

Una vez que cuentes con todos los ingredientes e implementos para preparar esta exquisita bebida, bueno, aquí te va el proceso:

Moler las galletas: Licuarlas hasta obtener un polvo fino.

Preparar la fécula: Disolver la maicena en una taza de agua fría para evitar grumos.

Hervir líquidos: Calentar la leche con el agua restante, la canela y el azúcar hasta que hierva suavemente.

Agregar galletas: Incorporar el polvo de galleta poco a poco, moviendo constantemente.

Integrar la fécula: Verter la mezcla de maicena y mover hasta espesar (5–7 minutos). Añadir vainilla si se desea.

Ajustar textura:

Si queda muy espeso: añadir leche o agua.

Si queda muy líquido: agregar un poco más de fécula disuelta y calentar unos minutos más.

Si deseas darle algo de variedad a tu atole de galleta, puedes usar galletas de chocolate o integrales; también agregar cacao, canela adicional o un chorrito de leche condensada.

Es Ideal para acompañar tamales, pan dulce o disfrutar en reuniones y posadas.

El atole de galleta es una bebida económica, fácil de preparar y perfecta para compartir. Ofrece una alternativa moderna al atole tradicional sin perder la calidez y el toque casero que lo hacen tan especial en la cocina mexicana.