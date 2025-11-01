El Buen Fin 2025 está a la vuelta de la esquina y promete, como cada año, ser una de las temporadas más esperadas por los consumidores mexicanos gracias a sus atractivos descuentos y promociones.

Sin embargo, no todos los comercios se suman oficialmente a este evento organizado por el Gobierno Federal y supervisado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Si planeas aprovechar las rebajas, es importante conocer qué tiendas no participarán para evitar confusiones o falsas expectativas.

ESTAS SON LAS TIENDAS QUE SE QUEDAN FUERA DE LOS DESCUENTOS DEL BUEN FIN 2025

Durante el Buen Fin, cientos de empresas en México ofrecen precios especiales para incentivar el consumo y fortalecer la economía. No obstante, algunos establecimientos deciden mantenerse al margen del programa y lanzar sus propios descuentos independientes o simplemente no ofrecer rebajas en absoluto.

Entre las tiendas y cadenas que no aparecen registradas en la página oficial del Buen Fin 2025 se encuentran:

Starbucks

Burger King

Cinemex

Domino´s Pizza

Oxxo

Apple Store

Estas marcas podrían presentar promociones propias, pero al no estar inscritas en el portal oficial del Buen Fin, sus ofertas no estarán reguladas por la Profeco, lo que implica que no aplican las mismas garantías que las promociones oficiales del evento.

¿CÓMO VERIFICAR SI UNA TIENDA PARTICIPA EN EL BUEN FIN 2025?

Para saber si tu tienda favorita forma parte del programa, basta con ingresar al sitio oficial del Buen Fin y seguir estos pasos:

Dirigirse a la sección "Buscador de comercios participantes".

Escribir el nombre del establecimiento que interesa.

Dar clic en "Buscar".

El sistema mostrará si la tienda está registrada o no.

Si la búsqueda no arroja resultados, significa que el comercio no participa en la edición 2025 del Buen Fin.

Este año, el evento se realizará del 13 al 17 de noviembre, coincidiendo con el megapuente por la conmemoración de la Revolución Mexicana. La duración se extenderá a cinco días, lo que permitirá a los consumidores comparar precios y aprovechar con mayor tranquilidad las ofertas oficiales.