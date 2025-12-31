¿Es peligroso el Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas? Todo lo que debes saber sobre este trastorno de la percepción

El Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas (AIWS, por sus siglas en inglés) es un trastorno neurológico poco común que altera la forma en la que el cerebro procesa la percepción del cuerpo y del entorno.

Aunque su nombre suene a cuento infantil y tiene que ver con la famosa historia, sus síntomas pueden resultar desconcertantes e incluso angustiantes para quien los experimenta.

Este síndrome provoca que las personas perciban objetos, espacios o partes de su propio cuerpo como más grandes o más pequeños de lo que realmente son, además de distorsionar distancias, formas y hasta la noción del tiempo.

No es una ilusión óptica ni "imaginación desbordada": se trata de una alteración real en el procesamiento cerebral de los estímulos sensoriales.

¿A QUIÉN AFECTA Y QUÉ TAN COMÚN ES?

El AIWS se presenta con mayor frecuencia en niños y adolescentes, ya que cerca de dos terceras partes de los casos ocurren en personas menores de 18 años. Aun así, también puede aparecer en adultos, especialmente en quienes padecen ciertas afecciones neurológicas.

Aunque se considera raro, algunos estudios sugieren que hasta el 30% de los adolescentes podrían experimentar episodios breves con síntomas similares, lo que apunta a que el síndrome está subdiagnosticado.

TIPOS DE SÍNTOMAS

Los especialistas agrupan los síntomas en tres grandes categorías:

Alteraciones en la autopercepción: Incluyen sentir que partes del cuerpo cambian de tamaño, desconexión con la realidad (desrealización), sensación de verse desde fuera (despersonalización) y distorsiones en la percepción del tiempo.

Incluyen sentir que partes del cuerpo cambian de tamaño, desconexión con la realidad (desrealización), sensación de verse desde fuera (despersonalización) y distorsiones en la percepción del tiempo. Alteraciones visuales: Los objetos pueden verse más pequeños (micropsia) o más grandes (macropsia), más cerca o más lejos de lo real, o incluso deformados.

Los objetos pueden verse más pequeños (micropsia) o más grandes (macropsia), más cerca o más lejos de lo real, o incluso deformados. Síntomas combinados: Cuando se presentan ambas alteraciones al mismo tiempo.

No existe una única causa, pero el síndrome suele estar asociado a migrañas, infecciones virales o bacterianas (como el virus de Epstein-Barr), epilepsia, ciertos medicamentos, consumo de drogas recreativas, trastornos mentales, accidentes cerebrovasculares e incluso tumores cerebrales. En niños, las infecciones son una de las causas más frecuentes.

¿EL SÍNDROME DE ALICIA ES PELIGROSO?

Aquí va la respuesta directa: por sí solo, el Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas no suele ser peligroso. La mayoría de los episodios son temporales y duran minutos u horas. Sin embargo, no debe ignorarse, ya que puede ser un síntoma de condiciones graves como infecciones cerebrales o un derrame cerebral.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

No existe una prueba específica para diagnosticar el AIWS. Los médicos se basan en los síntomas, una evaluación neurológica y estudios como resonancias magnéticas, electroencefalogramas o análisis de líquido cefalorraquídeo para descartar otras causas.

El tratamiento se enfoca en atender la enfermedad subyacente, lo que generalmente reduce o elimina los síntomas.

En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen una vez que se controla la causa. Instituciones médicas como la Cleveland Clinic señalan que, aunque la experiencia puede ser inquietante, el síndrome casi siempre es temporal y tratable.

El nombre parece sacado de un cuento, pero el síndrome es muy real. No suele ser peligroso, pero sí merece atención médica. Porque cuando la realidad empieza a cambiar de tamaño, lo mejor es no minimizarlo... ni agrandarlo sin razón.