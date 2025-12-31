Santa Fe Klan invita a todos a festejar Año Nuevo en su casa "Vengan a cenar al barrio"

El rapero mexicano Santa Fe Klan sorprendió a sus seguidores al anunciar que celebrará la llegada del Año Nuevo con una fiesta abierta al público afuera de su casa, ubicada en el barrio de Santa Fe, en Guanajuato. La invitación fue compartida a través de su cuenta verificada de Facebook y rápidamente llamó la atención de fans y vecinos.

El artista, conocido por mantener una relación cercana con su comunidad, invitó a todos a sumarse a este convivio que promete música, comida y un ambiente familiar para despedir el año en compañía.

La reunión se llevará a cabo el miércoles 31 de diciembre a partir de las 17:00 horas, justo afuera de su domicilio en el barrio que lo vio crecer. La entrada será completamente gratuita, aunque Santa Fe Klan pidió a los asistentes llevar algo de comida para compartir y así hacer del evento una verdadera convivencia comunitaria.

"Yo pongo los tamales y el pozole, tráiganse las tostadas, los limones y el ponche, o lo que quieran traer de cenar", escribió el rapero, destacando que la intención es reunirse como barrio y compartir la mesa.

Adelantó que el evento será amenizado por un sonidero, con la participación de sonido Charly, La Cumbita y Los Hijos del Kiss, para recibir el Año Nuevo al ritmo de la cumbia.

UNA TRADICIÓN QUE EL RAPERO YA HA REPETIDO

Esta no es la primera vez que Santa Fe Klan abre las puertas de su casa para celebrar con la gente. Durante diciembre, el intérprete de "Te iré a buscar" organizó al menos dos eventos gratuitos, uno con motivo de su cumpleaños y otro para conmemorar el Día de la Virgen de Guadalupe.

Con estas acciones, el rapero reafirma su cercanía con sus seguidores y su compromiso con la comunidad que lo vio crecer, consolidando su imagen como un artista que no olvida sus raíces.