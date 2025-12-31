Del otro lado del mundo ya es 2026: así recibieron el Año Nuevo en los primeros países

Mientras en México y gran parte de América Latina aún se afinan los últimos detalles para la cena de Nochevieja y las tradicionales doce uvas, en el otro lado del planeta el Año Nuevo 2026 ya es una realidad.

La diferencia horaria y la cercanía con la Línea Internacional de Cambio de Fecha hacen que varios territorios del Pacífico sean, año con año, los primeros en despedir el calendario viejo y dar la bienvenida al nuevo ciclo.

DEL OTRO LADO DEL MUNDO YA ES 2026

Los primeros brindis por la llegada del 2026 se realizaron en Kiribati, específicamente en las islas de la Línea, como Kiritimati, también conocida como Isla de Navidad. Este territorio ostenta el huso horario UTC+14, el más adelantado del mundo, lo que lo convierte en el punto inicial de los festejos globales de Año Nuevo.

A Kiribati le siguieron Samoa y Tonga, dos países del Pacífico que tradicionalmente encabezan la lista de las primeras celebraciones del año. En estas naciones, el cambio de calendario se vive con ceremonias religiosas, eventos comunitarios y reuniones familiares, marcando el inicio de un nuevo ciclo lleno de expectativas.

Con el paso de las horas, el 2026 también llegó a Fiyi, Vanuatu, las Islas Salomón y Nueva Caledonia, donde las celebraciones comenzaron varias horas antes que en Sudamérica. En estos destinos, los festejos combinaron tradiciones locales con espectáculos pirotécnicos y eventos turísticos.

Nueva Zelanda fue otro de los países que ya comenzó el 2026, con celebraciones destacadas en ciudades como Auckland y Wellington. Uno de los momentos más esperados fue el espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo al marcar las 00:00 horas, convirtiéndose en una de las primeras postales del Año Nuevo a nivel mundial. De manera paralela, las Islas Chatham territorio neozelandés con uno de los husos horarios más adelantados del planeta también dieron la bienvenida al nuevo año antes que la mayoría del mundo.

Horas más tarde, y cuando en México apenas daban las 7:00 de la mañana, ciudades como Sídney, Australia, ya celebraban la llegada del 2026 con un impresionante espectáculo de luces y fuegos artificiales, uno de los más seguidos a nivel internacional.

En Asia, Corea del Sur también recibió el Año Nuevo con ceremonias tradicionales, campanadas y rituales que simbolizan nuevos comienzos, esperanza y prosperidad para los meses venideros.

Así, mientras en América aún se espera el conteo regresivo, en el otro lado del mundo el 2026 ya avanza, dejando imágenes de celebración que anticipan una noche larga de festejos alrededor del planeta.