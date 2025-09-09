  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 9 De Septiembre Del 2025
Viral

El pozole también es nutritivo: Así puedes disfrutarlo mejor y sin remordimientos estas fiestas patrias

Este platillo tan tradicional en la gastronomía mexicana puede ser una opción equilibrada y un alimento completo si se sigue una preparación adecuada

Sep. 09, 2025
El pozole también es nutritivo: Así puedes disfrutarlo mejor y sin remordimientos estas fiestas patrias

Las Fiestas Patrias no solo se celebran con banderas y música, sino también con los aromas y sabores que llenan nuestras mesas. Entre los platillos más representativos de estas fechas, el pozole destaca por su sabor único y su valor nutricional.

Este guiso tradicional puede ser una opción equilibrada y nutritiva si se sigue una preparación adecuada y se controla la cantidad que se consume, permitiéndote disfrutarlo sin remordimientos.

POZOLE: UN PLATILLO BALANCEADO Y NUTRITIVO

El pozole combina maíz, un cereal rico en carbohidratos complejos, con proteína de origen animal, ya sea cerdo o pollo, y una generosa porción de verduras como lechuga, rábano y cebolla.

Esta combinación convierte a cada plato en un alimento completo que aporta energía, vitaminas y minerales esenciales.

Un tazón mediano de pozole contiene aproximadamente 245 kilocalorías, 19 gramos de proteína y 24 gramos de carbohidratos, convirtiéndolo en un platillo relativamente ligero y rico en nutrientes, ideal para integrarlo dentro de una dieta equilibrada.

CONSEJOS PARA DISFRUTAR EL POZOLE DE FORMA SALUDABLE

  1. Desgrasar el caldo: Retira la grasa visible de la superficie para reducir calorías y grasa saturada.
  2. Elegir proteínas magras: Prefiere pollo o cerdo sin demasiada grasa; evita cortes muy grasosos.
  3. Agregar abundantes verduras: Incluye lechuga, rábano, cebolla, orégano y limón para más vitaminas y fibra.
  4. Sustituir tostadas fritas: Usa tostadas horneadas o hechas al comal en lugar de fritas para disminuir calorías.
  5. Controlar las porciones: Usa platos pequeños y sirve una cantidad moderada para evitar excesos.
  6. Comer un refrigerio ligero antes: Esto ayuda a no llegar con hambre voraz y reduce la tentación de comer demasiado.
  7. Acompañar con bebidas sin azúcar: Agua simple o agua de sabor sin azúcar en lugar de refrescos o bebidas alcohólicas.
  8. Evitar alimentos adicionales altos en grasa: Como quesos, cremas o chicharrón, si quieres mantener el platillo más ligero.

El pozole puede ser un platillo tradicional y saludable al mismo tiempo, siempre y cuando se consuma con moderación, tenga preparación adecuada y con acompañamientos inteligentes.

Así, durante estas Fiestas Patrias, celebrar con pozole puede ser un placer lleno de sabor y bienestar.

Marcela Islas
Marcela Islas
