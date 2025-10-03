El escándalo de "Lady Taco" en Mazatlán: entre la polémica y la parodia

Un video grabado en una fiesta en Mazatlán, Sinaloa, ha causado revuelo en redes sociales luego de que una invitada protagonizara un momento de tensión por exigir un taco extra. El clip se ha vuelto viral y la mujer involucrada fue bautizada como "Lady Taco" por los internautas.

EL VIDEO QUE DESATÓ LA CONTROVERSIA

El material fue publicado hace tres días en TikTok por el usuario Danny (@cazzatermitas) y ya acumula más de 180 mil "me gusta" y más de 4 mil comentarios. En las imágenes se observa cómo la mujer se acerca al área de comida para pedir un taco adicional. Sin embargo, los organizadores le recordaron que ya había recibido su ración de cinco tacos, lo que desató una reacción agresiva de su parte.

La situación escaló cuando la invitada, molesta por la negativa, lanzó una cazuela de barro que terminó rompiéndose y derramando la comida frente a los asistentes.

EL MOMENTO MÁS DELICADO: UNA MUJER EMBARAZADA EN RIESGO

La cazuela cayó cerca de la encargada de la comida, quien además se encuentra embarazada, lo que alarmó a su esposo. Afortunadamente, no resultó herida, aunque el susto fue evidente entre los presentes.

Fue entonces cuando algunos asistentes calificaron a la mujer como "hambreada", apodo que pronto derivó en los sobrenombres "Lady hambreada" y "Lady Taco".

IDENTIDAD REVELADA Y REACCIONES EN REDES

Usuarios aseguraron que la mujer se llama Dámaris y que el evento ocurrió en Mazatlán. Algunos comentarios en TikTok incluso invitan a buscarla con frases como "Dámaris tira cazuela Mazatlán" o "está en TikTok como Dámaris".

Mientras unos critican su comportamiento y lo consideran una falta de respeto hacia los anfitriones, otros opinan que en una fiesta nunca se debe negar la comida a los invitados.

¿REALIDAD O PARODIA?

Aunque gran parte del público cree que la escena refleja un verdadero altercado, algunos internautas aseguran que todo fue actuado. Según estas versiones, Dámaris y su grupo se dedican a realizar parodias y sketches en Mazatlán, por lo que el video sería parte de su contenido humorístico.

Lo cierto es que el clip sigue acumulando reproducciones y comentarios, reflejando cómo situaciones cotidianas, ya sean reales o actuadas, pueden convertirse en fenómenos virales que dividen opiniones en redes sociales.