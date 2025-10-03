Santoral de hoy, 3 de octubre: Quiénes son los santos que celebra este día el calendario católico

Cada día, el santoral católico recuerda la vida de hombres y mujeres que dejaron una huella imborrable en la historia de la Iglesia. Algunos realizaron actos de profunda bondad, otros entregaron su vida en defensa de su fe, y muchos más protagonizaron hechos que, hasta hoy, se consideran milagrosos. Por estas razones, fueron elevados a los altares como santos y beatos.

Este viernes 3 de octubre, la Iglesia Católica conmemora especialmente a San Francisco de Borja, un noble español que renunció a su posición social y política para consagrarse por completo a Dios. Su vida de oración, austeridad y servicio lo llevó a ser una figura clave dentro de la Compañía de Jesús.

SAN FRANCISCO DE BORJA: DE DUQUE A SERVIDOR DE DIOS

Francisco de Borja, nacido en una familia de la nobleza española, parecía destinado a la gloria terrenal. Sin embargo, tras la muerte de su esposa —con quien tuvo ocho hijos— decidió dejarlo todo atrás. Ingresó a la Compañía de Jesús y, pese a rehuir cargos importantes, fue elegido como prepósito general de los jesuitas. Su ejemplo de humildad y entrega lo convirtió en uno de los santos más recordados de su orden.

OTROS SANTOS Y MÁRTIRES QUE TAMBIÉN SE CELEBRAN ESTE 3 DE OCTUBRE

Además de San Francisco de Borja, el santoral de hoy incluye a otros personajes venerados por su fe y testimonio de vida. Entre ellos destacan: