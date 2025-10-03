Santoral de hoy, 3 de octubre: Quiénes son los santos que celebra este día el calendario católico

Cada día, el santoral católico recuerda la vida de hombres y mujeres que dejaron una huella imborrable en la historia de la Iglesia. Algunos realizaron actos de profunda bondad, otros entregaron su vida en defensa de su fe, y muchos más protagonizaron hechos que, hasta hoy, se consideran milagrosos. Por estas razones, fueron elevados a los altares como santos y beatos.
Este viernes 3 de octubre, la Iglesia Católica conmemora especialmente a San Francisco de Borja, un noble español que renunció a su posición social y política para consagrarse por completo a Dios. Su vida de oración, austeridad y servicio lo llevó a ser una figura clave dentro de la Compañía de Jesús.
SAN FRANCISCO DE BORJA: DE DUQUE A SERVIDOR DE DIOS
Francisco de Borja, nacido en una familia de la nobleza española, parecía destinado a la gloria terrenal. Sin embargo, tras la muerte de su esposa —con quien tuvo ocho hijos— decidió dejarlo todo atrás. Ingresó a la Compañía de Jesús y, pese a rehuir cargos importantes, fue elegido como prepósito general de los jesuitas. Su ejemplo de humildad y entrega lo convirtió en uno de los santos más recordados de su orden.
OTROS SANTOS Y MÁRTIRES QUE TAMBIÉN SE CELEBRAN ESTE 3 DE OCTUBRE
Además de San Francisco de Borja, el santoral de hoy incluye a otros personajes venerados por su fe y testimonio de vida. Entre ellos destacan:
- Santa Cándida de Roma, mártir de los primeros siglos del cristianismo.
- San Cipriano de Toulon, obispo del siglo VI conocido por su compromiso con la Iglesia en tiempos difíciles.
- Beato Crescencio García Pobo, mártir del siglo XX, asesinado por odio a la fe.
- San Dionisio Areopagita, uno de los primeros convertidos al cristianismo en Atenas.
- Beato Otón de Metten, abad benedictino del siglo IX.
- San Gerardo de Namur, monje y eremita que vivió en el siglo X.
- San Hesiquio, obispo del siglo IV.
- San Maximiano de Bagai, mártir del siglo V.
- San Virila de Navarra, abad que vivió entre el silencio y la contemplación.
- Beato Ambrosio Francisco Ferro y compañeros, mártires brasileños del siglo XVII.