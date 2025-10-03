¿Cuál es mi talla de Bra? Mídete correctamente para elegir el sostén idea

Elegir la talla correcta de brasier no es solo una cuestión de comodidad o estética, también se trata de salud. Usar una talla equivocada puede ocasionar problemas como dolores de espalda, malas posturas, marcas e irritación en los hombros debido a la presión de los tirantes, además de una incomodidad constante en la vida diaria.

Por ello, los especialistas recomiendan que las mujeres aprendan a calcular su talla de manera adecuada y que lo hagan al menos dos veces al año o cada vez que compren un sostén nuevo.

ELEGIR CORRECTAMENTE LA TALLA DE BRA

Conocer la talla exacta permitirá sentirse más cómoda, segura y favorecer la postura. Estos son los pasos para medirse correctamente y así encontrar el bra ideal.

ELEGIR BRA ADECUADO PARA MEDIRSE

Colócarse un brasier sin relleno ni push up, el que mejor se ajuste al cuerpo. Este no debe marcar "gorditos", enrollarse, quedar suelto en el frente ni provocar que los tirantes se caigan.

MEDIR EL TORSO

Con una cinta métrica del lado de las pulgadas, medir justo debajo del busto, ajustando bien la cinta alrededor del torso. Si el número obtenido es impar, redondearlo al siguiente número par.

Ejemplo: si la medida fue 33.5, se redondea a 34.

MEDIR EL BUSTO

Después, medir la parte más prominente del busto, justo al centro. Es importante que la cinta quede recta y sin apretar.

Ejemplo: 36 pulgadas.

CALCULAR LA COPA

Restar la medida del busto, menos la del torso. El número de pulgadas de diferencia corresponde a la copa.

Ejemplo: si el busto mide 36 y el torso 34, la diferencia es 2 pulgadas, lo que equivale a una copa B. Por lo que la talla será 34B.

Con este método, se podrá consultar la tabla de tallas para confirmar el número y letra de copa. Así se sabrá cuál es el brasier que realmente se adapta al cuerpo y necesidades.