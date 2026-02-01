Ejercicio desde la juventud reduce el riesgo de hipertensión en la adultez, revela estudio

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La hipertensión arterial es una de las enfermedades más comunes y peligrosas a nivel mundial. De acuerdo con estimaciones internacionales, afecta a alrededor de mil 400 millones de adultos, muchos de los cuales desconocen que la padecen debido a que suele desarrollarse sin síntomas evidentes.

No obstante, esta condición puede derivar en graves consecuencias como infartos, accidentes cerebrovasculares y demencia, por lo que su prevención es clave para la salud pública.

EJERCICIO DESDE LA JUVENTUD REDUCE EL RIESGO DE HIPERTENSIÓN EN LA ADULTEZ

Si bien la presión arterial alta está relacionada con factores genéticos, especialistas coinciden en que los hábitos diarios, como la alimentación y la actividad física, influyen de manera determinante en su aparición. En este sentido, un estudio reciente publicado en el American Journal of Preventive Medicine y difundido por Science Alert analizó cómo la cantidad de ejercicio realizada desde la juventud impacta en el riesgo de desarrollar hipertensión en la adultez.

La investigación, encabezada por el doctor Jason Nagata, se llevó a cabo con la participación de más de 5 mil personas que vivían en cuatro ciudades distintas de Estados Unidos, lo que permitió considerar factores sociales y obtener resultados más representativos. Durante tres décadas, los investigadores realizaron evaluaciones físicas y aplicaron cuestionarios sobre hábitos de ejercicio, consumo de tabaco y alcohol.

Los resultados mostraron que, tanto en hombres como en mujeres, los niveles de actividad física disminuyen significativamente entre los 18 y los 40 años, mientras que las tasas de hipertensión aumentan de forma progresiva en las décadas siguientes. Sin embargo, el estudio también identificó un patrón positivo: las personas que realizaron cinco horas semanales de ejercicio moderado, es decir, el doble de la cantidad mínima recomendada para adultos, presentaron un riesgo considerablemente menor de desarrollar hipertensión, sobre todo si mantuvieron esta rutina hasta los 60 años.

Los especialistas destacan que la adultez temprana es una etapa clave para prevenir enfermedades cardiovasculares. "Los adolescentes y las personas en sus veintes pueden ser físicamente activos, pero estos patrones cambian con la edad", explicó a Science Alert la epidemióloga Kirsten Bibbins-Domingo, de la Universidad de California en San Francisco.

De acuerdo con el estudio, factores como la transición a la universidad, las jornadas laborales extensas y, en algunos casos, la paternidad, reducen las oportunidades de mantenerse activo. Aunque duplicar el ejercicio recomendado no siempre es sencillo, los investigadores subrayan que mantener la actividad física desde joven puede marcar una diferencia significativa en la salud cardiovascular a largo plazo, reduciendo el riesgo de hipertensión en la vejez.