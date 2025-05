Easter eggs y secretos ocultos en videojuegos famosos que probablemente nunca encontraste

A lo largo de los años, los videojuegos no solo nos han regalado mundos increíbles y personajes inolvidables, también han escondido secretos que solo los jugadores más observadores han logrado descubrir.

Los Easter eggs, esos guiños ocultos que los desarrolladores incluyen intencionalmente, han alimentado teorías, foros y leyendas dentro del mundo gamer.

Aquí te contamos algunos de los más interesantes que tal vez nunca notaste

EASTER EGGS Y SECRETOS OCULTOS EN VIDEOJUEGOS FAMOSOS

Cuadros de Mario escondidos en The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Durante una visita al Castillo de Hyrule, si te acercas a una de las ventanas y miras con atención hacia adentro, podrás ver retratos de personajes de Super Mario 64. Este detalle es un guiño amistoso de Nintendo, conectando dos de sus franquicias más icónicas en un solo lugar.

El misterio del monte Chiliad en Grand Theft Auto V

En la cima del monte Chiliad se encuentra un mural críptico lleno de símbolos, que ha provocado especulaciones durante años. Muchos jugadores creen que se trata de una pista sobre ovnis o una misión secreta nunca desbloqueada. A día de hoy, algunos aún escalan la montaña con la esperanza de descubrir algo más.

El mensaje oculto de amor en Halo 3

Este Easter egg solo puede verse el 25 de diciembre. Si en esa fecha presionas ambos gatillos del control en la pantalla de carga, aparecerá un mensaje secreto de uno de los desarrolladores, dedicado a su esposa. Una sorpresa conmovedora que muestra el lado más humano del desarrollo de videojuegos.

Estos detalles ocultos no solo agregan profundidad a la experiencia, sino que también nos recuerdan que detrás de cada juego hay personas dejando pequeñas huellas personales. Así como algunos aldeanos de Minecraft parecen guardar secretos o ese número extraño en Portal te deja pensando, los Easter eggs mantienen viva la curiosidad en cada partida.